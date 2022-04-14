К вечеру во вторник всю подгорную часть Петропавловска заволокло дымом от пожара на дачах.

В 16.20 на центральный пункт пожарной связи «101» поступило сообщение о возгорании сухой травы на территории дачных обществ «Ранет» и «Весна». К месту возгорания были немедленно направлены пожарные подразделения областного центра. Сильные порывы ветра быстро распространяли огонь, вскоре загорелись бесхозные участки дачных кооперативов «Кировец», «Весна», «Строитель», «Жемчужина». Общая площадь пожара составила 10 гектаров.

В борьбу с огнем вступил весь личный состав службы пожаротушения департамента по ЧС Северо-Казахстан­ской области, всего более 70 сотрудников. Было задействовано 12 единиц техники, а также восемь водовозов. Тушение осложняли узкие подъездные пути.

В 21.00 часов дачный пожар был локализован, но уже через полчаса поступила информация о возгорании камыша в микрорайоне «Копай». На место происшествия были направлены две пожарные машины, четыре водовоза и 13 пожарных. В течение часа возгорание было локализовано, а еще через полчаса –ликвидировано.

Погибших и пострадавших нет.

С наступлением пожароо­пасного периода в Северо-Казахстанской области зарегистрировано более 100 случаев возгорания сухостоя, мусора и камышей, сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС СКО облас­ти полковник гражданской защиты Дмитрий Растихин. Всего с начала года на территории области произошло 140 пожаров, погибли 14 человек, материальный ущерб составил около 83 млн тенге. За нарушения пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 16 человек.

– Накануне поступило сообщение, – рассказал Дмитрий Растихин, – что на территории дачного общества «Рельеф» загорелась сухая трава. К моменту нашего прибытия огонь перекинулся на четыре дачных домика. Виновным оказался один из местных садоводов. Он собрал сухую траву, поджег, огонь разнесло ветром, и в итоге четыре дома сгорели. Гражданин привлечен к административной ответственности.

По информации заместителя директора Северо-Казах­станского филиала «Казгидро­мет» Натальи Левиной, переход в сторону положительных температур был отмечен 30–31 марта, что раньше прошлогоднего срока на 9–10 дней. Во второй декаде апреля предполагается дальнейшее повышение температуры воздуха.