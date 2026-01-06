Рекламу фастфуда, чипсов и сладостей ограничили на ТВ и запретили в интернете в Великобритании. Причина - распространение ожирения среди детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

В Великобритании вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении. Новые меры - выполнение обещания властей "помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории", указано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании в понедельник, 5 января.

Согласно нововведениям, рекламу "менее здоровой пищи" можно будет показывать на британском телевидении только после 21:00. А в британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет.

По данным газеты The Guardian, ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе и такая молочная продукция как йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие "готовые" завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

У производителей "вредной пищи" в Великобритании остается право рекламировать свой бренд в "детское время" на ТВ и в интернете, если в такой рекламе не будет показана непосредственно вредная продукция. Большинство местных компаний заранее стали исполнять новые предписания, отмечают СМИ.

Британское правительство приводит статистику, показывающую масштабы распространения ожирения среди детей. Так, 22,1 процента детей имеют избыточный вес или ожирение при поступлении в начальную школу. А к моменту окончания обучения этот показатель возрастает до 35,8 процента. Указывается, что кариес - основная причина обращения к врачу детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Власти ссылаются на результаты исследований, которые показывают - реклама влияет на то, что и когда едят дети, формируя их предпочтения с раннего возраста и повышая риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Правительство полагает, что новые меры позволят ежегодно сокращать потребление калорий детьми на 7,2 млрд и на 20 000 уменьшить число детей, страдающих ожирением.

В долгосрочной перспективе новые правила должны сэкономить около 2 млрд фунтов стерлингов благодаря общему улучшению состояния здоровья граждан.