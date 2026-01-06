Великобритания запретила рекламу вредной еды

В мире
43
Айман Аманжолова
корреспондент

Рекламу фастфуда, чипсов и сладостей ограничили на ТВ и запретили в интернете в Великобритании. Причина - распространение ожирения среди детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Великобритании вступил в силу закон, запрещающий рекламу вредной еды в интернете и ограничивающий ее на телевидении. Новые меры - выполнение обещания властей "помочь родителям вырастить самое здоровое поколение детей в истории", указано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте правительства Великобритании в понедельник, 5 января.

Согласно нововведениям, рекламу "менее здоровой пищи" можно будет показывать на британском телевидении только после 21:00. А в британском сегменте интернета показ таких объявлений и роликов подпадает под полный запрет.

По данным газеты The Guardian, ограничения касаются 13 категорий товаров с большим содержанием сахара, жира и соли. В частности, это напитки с добавленным сахаром (в том числе и такая молочная продукция как йогурты), чипсы, соленые крекеры и печенье, кукурузные хлопья и другие "готовые" завтраки с сахаром, попкорн, шоколад, жевательная резинка, мороженое, выпечка с сахаром, пицца и замороженные блюда.

У производителей "вредной пищи" в Великобритании остается право рекламировать свой бренд в "детское время" на ТВ и в интернете, если в такой рекламе не будет показана непосредственно вредная продукция. Большинство местных компаний заранее стали исполнять новые предписания, отмечают СМИ.

Британское правительство приводит статистику, показывающую масштабы распространения ожирения среди детей. Так, 22,1 процента детей имеют избыточный вес или ожирение при поступлении в начальную школу. А к моменту окончания обучения этот показатель возрастает до 35,8 процента. Указывается, что кариес - основная причина обращения к врачу детей в возрасте от пяти до девяти лет.

Власти ссылаются на результаты исследований, которые показывают - реклама влияет на то, что и когда едят дети, формируя их предпочтения с раннего возраста и повышая риск ожирения и связанных с ним заболеваний. Правительство полагает, что новые меры позволят ежегодно сокращать потребление калорий детьми на 7,2 млрд и на 20 000 уменьшить число детей, страдающих ожирением.

В долгосрочной перспективе новые правила должны сэкономить около 2 млрд фунтов стерлингов благодаря общему улучшению состояния здоровья  граждан.

#Великобритания #еда #запрет #реклама

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
За здоровьем бегом марш!
Первый титул в новом году
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Улытау усиливает цифровую безопасность
Овощей в стабфонде хватит до мая
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта
В Швейцарии заморозили активы Мадуро
14 человек стали жертвами наводнения в Индонезии
Звезду турецкого сериала задержали в Стамбуле по делу о нар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]