Великолепная семерка

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Кошкарбек Тусипов

В четвертьфинал чемпионата мира, проходящего в столице Узбекистана, вышли шесть боксеров сборной Казахстана.

фото Дирекции развития спорта

Так, в 1⁄8 финала в весе до 54 кг Махмуд Сабырхан уверенно прошел Сачина Сачина из Индии. Здесь по итогам трех раундов судьи единоглас­ным решением отдали победу казахстанцу – 5:0. В весовой категории до 67 кг Дулат Бекбауов прошел другого индийца Акаша Акаша – 5:0. Капитан сборной Казахстана ­Асланбек Шымбергенов в весе до 71 кг одолел представителя Израиля Мирослава Капулера-Ищенко, причем наш боксер в третьем раунде отправил своего визави в нокдаун.

Нурбек Оралбай в весе до 80 кг со счетом 5:0 победил Каана Айкутсунума из Турции. Санжар Ташкенбай в весе до 48 кг встретился с представителем сборной – хозяйки турнира Шодиерджоном Меликузиевым. Отправив соперника в нокдаун во втором раунде, казахстанец одержал победу судейским решением. Серик Темиржанов в 1⁄8 финала в весовой категории до 57 кг одолел представителя Венгрии Роланда Верешема. И еще один лидер сборной Казахстана, тяжеловес (свыше 92 кг) Камшыбек Кункабаев одержал уверенную победу над сирийцем Мохаммадом Млайесом.

В то же время Казахстан потерял пятерых боксеров: из борьбы за медали выбыли Сагындык Тогамбай (86 кг), Сакен Бибосынов (48 кг), Айбек Оралбай (92 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (60 кг).

По числу четвертьфиналистов лидирует Куба, которая понесла только одну потерю. На втором месте идут хозяева – Узбекистан лишился двух представителей. Замыкает тройку Россия, делегировавшая в 1⁄4 финала восемь боксеров. На четвертом месте Казахстан, а на пятом – представители Испании, у которых в 1⁄4 финала вышли шесть бойцов.

Золотые медалисты получат от Меж­дународной ассоциации бокса (IBA) по 200 тыс. долларов, для занявших второе место призовые составляют 100 тыс., а бронзовым призерам положено по 50 тыс. долларов.

#казахстан #Узбекистан #Спорт #бокс #чемпионат мира

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