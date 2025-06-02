Участники проекта преодолели более 1000 километров пути и благополучно добрались до столицы

Фото: акимат Астаны

Жители Астаны торжественно приветствовали участников республиканского велопробега «От Алтая до Урала», посвященного Году рабочих профессий, сообщает со ссылкой на столичный акимат

Этот республиканский велопробег - важное мероприятие, призванное повысить статус рабочих профессий в обществе. Такие инициативы призваны подчеркнуть ценность труда и пробудить интерес молодежи к технической и производственной сферам.

Велосипедисты, преодолев более 1000 километров пути и благополучно добравшись до столицы, в дальнейшем остановятся в городе Атбасар Акмолинской области.

В городской администрации отметили, что торжественная церемония открытия велопробега прошла у Монумента Независимости в Усть-Каменогорске, откуда и участники отправились в путешествие. Они проехали через ВКО, Абайскую, Павлодарскую области и достигли Астаны.

Затем они отправятся в Акмолинскую, Костанайскую, Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. В велопробеге принимают участие 236 велосипедистов и более 200 студентов организаций технического и профессионального образования Усть-Каменогорска.

Планируется, что велопробег завершится 8 июня.