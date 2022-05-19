В мире
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения

Цифровые кочевники

Венеция пытается решить проб­лему стремительного сокращения населения, привлекая в город работников с удаленным режимом работы со всего мира, сообщает The Times.

«Цель состоит в том, чтобы превратить Венецию из города туризма в город работы», – заявил профессор Университета Ка’Фоскари Массимо Уорглиен, возглавляющий программу по привлечению сотрудников компаний со всего мира, работающих удаленно, известную как Venywhere.

В развитии программы активис­там помогает закон о новой визе для «цифровых кочевников», действующий в Италии. Виза позволяет удаленным работникам переезжать в страну из-за пределов ЕС.

Уорглиен считает, что его программа может помочь обратить вспять процесс депопуляции Венеции, население которой сократилось до 50 тыс. человек с максимума 150 тыс. в прошлом веке.

Популярное

Все
Учитель, воспитай ученика!
...И это все о нем
Как здоровье, страна?
Необычный солдат
Нет времени для сна
Твори, выдумывай, пробуй!
Два Героя одного села
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

В мире
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксп…
Политика , В мире
Официально: Швеция и Финляндия подали заявки на вступление …
Технологии , В мире
Робота-дегустатора создали британские ученые
В мире
Власти Пекина закрыли свыше 100 станций метро из-за вспышки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]