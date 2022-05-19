Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения

Цифровые кочевники
Венеция пытается решить проблему стремительного сокращения населения, привлекая в город работников с удаленным режимом работы со всего мира, сообщает The Times.
«Цель состоит в том, чтобы превратить Венецию из города туризма в город работы», – заявил профессор Университета Ка’Фоскари Массимо Уорглиен, возглавляющий программу по привлечению сотрудников компаний со всего мира, работающих удаленно, известную как Venywhere.
В развитии программы активистам помогает закон о новой визе для «цифровых кочевников», действующий в Италии. Виза позволяет удаленным работникам переезжать в страну из-за пределов ЕС.
Уорглиен считает, что его программа может помочь обратить вспять процесс депопуляции Венеции, население которой сократилось до 50 тыс. человек с максимума 150 тыс. в прошлом веке.