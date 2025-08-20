Венгерская компания планирует построить в Казахстане завод по производству меда

Венера Баталова
корреспондент

Одна из ведущих европейских компаний в сфере пчеловодства — Aranynektár Kft — выразила намерение реализовать инвестиционный проект по строительству завода по производству и переработке меда на территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Детали проекта были обсуждены в ходе встречи вице-министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы с генеральным директором Aranynektár Kft Ференцем Фульмером.

Цель проекта — создание современного, высокотехнологичного предприятия, ориентированного на выпуск экологически чистой и экспортно-ориентированной продукции, соответствующей стандартам Европейского союза.

«Казахстан обладает всеми необходимыми условиями для устойчивого роста отрасли пчеловодства — от благоприятного климата и экологически чистой среды до развитой научной базы и действенных мер государственной поддержки. Мы заинтересованы в подобных производствах и готовы оказать всестороннюю поддержку.

Реализация данного проекта позволит не только создать добавленную стоимость внутри страны, но и значительно увеличить экспорт казахстанского меда, обеспечив ему достойное место на рынке ЕС», — подчеркнул Ермек Кенжеханұлы.

В 2024 году производство меда в Казахстане составило 5 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году. Более 58% всего объема обеспечивают Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Алматинская, Туркестанская области, а также регионы Абай и Жетісу.

Государство оказывает прямую поддержку пчеловодам. С 2025 года действует новое направление субсидирования — 200 тенге за каждый реализованный килограмм меда, что способствует повышению рентабельности пасек и развитию отрасли в целом.

Дополнительно, в рамках государственной программы научных исследований на 2024–2026 годы, предусмотрено финансирование на разработку системы рационального использования генофонда пчел и внедрение экологически безопасных технологий производства. Эти меры направлены на повышение качества продукции и соответствие международным требованиям, в том числе рынка ЕС.

В свою очередь генеральный директор Aranynektár Kft Ференц Фульмер отметил высокий потенциал пчеловодческой отрасли Казахстана и выразил готовность к долгосрочному сотрудничеству.

Aranynektár Kft — крупнейший производитель и экспортер меда в Венгрии. Производственные мощности компании составляют до 4 000 тонн меда в год, из которых около 80% экспортируется в страны Европейского союза, Ближнего Востока и Азии.

 

