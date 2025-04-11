Судьи посчитали, что ряд потерпевших не выступил в прениях. Кроме того, были исследованы вопросы, которые не подлежат обсуждению с присяжными

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Отменен приговор СМУС по уголовному делу в отношении 12 сотрудников КУИС Атбасарского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

Сотрудники КУИС обвинялись в применении пыток к заключенным.

Вердиктом присяжных сотрудники КУИС были признаны невиновными и оправданы за отсутствием события преступления.

Сообщается, что основанием к отмене приговора явились допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения. А именно в присутствии присяжных заседателей были исследованы вопросы, не подлежащие обсуждению с их участием. Это могло вызвать их неверное мнение в отношении потерпевших. Более того не было обеспечено выступление в судебных прениях ряда потерпевших.

Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.