Верим в будущее единого Казахстана
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Анна Торосян, заместитель председателя – руководитель молодежного крыла Ассоциации армянских культурных центров РК «Наири»
Предстоящая XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана проходит в особенный год – 30-летия со дня ее основания, символизирующего зрелость, стабильность и стратегическую важность этого уникального гражданского института. За три десятилетия АНК стала не просто площадкой межэтнического диалога, а хранителем основополагающих идей общественного согласия в нашей стране.