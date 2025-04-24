Для Ассоциации армянских культурных центров «Наири» этот юбилей – не только повод для гордости, но и возможность продемонстрировать активную социальную и гражданскую позицию участников сообщества, особенно в сфере молодежных инициатив. На протяжении многих лет мы проводим масштабную культурно-просветительскую работу, и сегодня наше молодежное крыло инициирует, поддерживает и активно включается во множество различных проектов, цель которых – объединить силу, дух и энергию представителей нового поколения на главных направлениях развития.

Молодежь, подхватывая ценности предыдущих поколений, построивших государство на незыблемых принципах равноправия, единства и согласия, не намерена оставаться в стороне от важных государственных и общественных дел. Подтверждение тому – представительства «Ассамблея жастары» в Алматы и других регионах страны. Молодежное крыло АНК превратилось в точку притяжения деятельных, неравнодушных, инициативных юношей и девушек и такой же объединяющей площадкой для армянской молодежи.

Отмечу лишь несколько из самых успешных и ярких проек­тов, реализованных нами в пос­ледние годы. Конечно же, это экологическая акция «Рақмет, Жер-ана!», приуроченная ко Дню Земли. Для молодых алматинцев она стала значимой традицией. Посадка деревьев, экологичес­кое просвещение и общественные экоинициативы – наша пос­тоянная, планомерная работа. Причем она не превратилась в принудительную рутину, а дос­тавляет истинное удовольствие всем причастным к ней, потому что мы осознаем ценность и важность своего вклада в большое общее дело.

Форум начинающих блогеров позволяет молодым людям обу­читься основам ведения социаль­ных сетей, сторителлинга, цифровой этики и продвижения общественно значимого контента. И это имеет отношение к строительству будущего, которое обеспечит подготовленного человека стабильностью, благополучием и способностью управлять собственной жизнью.

Успех диалоговой площадки «Ана мен бала» ко Дню матери, объединившей молодых девушек и женщин-лидеров, которые сумели добиться признания в разных сферах – от бизнеса до культуры, состоял в продвижении общечеловеческих гуманистичес­ких истин в искреннем разговоре о жизненных ценностях и роли женщины и матери в обществе.

Спортивный фестиваль «Бірлік» собрал на общей спортивной арене молодежь разных этносов. И в этом тоже был его замысел – через спорт и командный дух укрепить связь между людьми и дать понять, насколько важна общность целей и интересов в любом общем деле.

Важной частью международного культурного обмена оказались два крупных концерта, посвященных 120-летию со дня рождения великого армянского композитора и дирижера Арама Хачатуряна. Выступления виртуозных музыкантов мирового уровня – «Трио Хачатуряна», организованные и проведенные ассоциацией в Астане и Алматы, стали настоящим мостом между армянской и казахской культурой, их уровень был высоко оценен и публикой, и профессиональными экспертами.

Все это я рассказываю, чтобы подчеркнуть главную мысль: молодежь в любом обществе – это не только энергия будущего, но и движущая сила настоящего. Наше новое поколение отличается, возможно, тем, что на него будет возложена миссия высокого порядка: сохранить все судьбонос­ные для нашей страны достижения своих предшественников, в том числе единство, согласие, взаимоуважение, патриотизм и искреннюю любовь к Отечеству. Через социальные, экологичес­кие, культурные, медийные и спортивные проекты мы создаем новые формы диалога, укрепляем межнациональные связи и формируем ответственное поколение.

Сессия АНК – это возможность не только подвести итоги, но и сверить ценности, вдохновиться и задать вектор развития на годы вперед. Наверняка не станет исключением и очередной съезд гражданских активистов, представляющих все этносы единого казахстанского народа. Мы верим в Казахстан, где каждый голос, каждая культура, каждая инициатива имеют значение.