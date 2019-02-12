​Верните землю

Специалисты областного управления по контролю за использованием и охраной земель в ходе проверки, организованной совместно с прокуратурой, установили, что акиматы районов и местных сельских округов региона допустили ряд нарушений при предоставлении земельных наделов. По данным фактам поданы иски в судебные органы.

Так, установлено, что акимат Жанаозена в 2016 году без аукциона предоставил 18 земельных участков. Акимат села Бейнеу в 2017-м – 31, а села Курык – 3.

В селах Акшукур и Саин Шапагатов, а также в городе Форт-Шевченко Тупкараганского района за 2016–2017 годы вне аукциона переданы в частные руки 295 земельных участков.

Кроме этого, выявлено, что акимат Мангистауского района незаконно предоставил 37 земельных участков на праве аренды для ведения фермерского хозяйства и сельскохозяйственного производства. По данным фактам также поданы иски в суд о признании недействительными решений и договоров.

В настоящее время отменено 10 решений по участкам общей площадью 1,53 га, земля возвращена в государственную собственность. Областная администрация рассматривает вопрос об ответственности уполномоченных лиц, курирующих вопросы землепользования на уровне районов.