Общество
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Калымов Асет
собкор по Алматинской области

Сельчане Талгарского района требуют вернуть кладбище, на землях которого планируется строительство жилых коттеджей.

Напомним, скандал вокруг погоста, расположенного близ села Карабулак, впервые разразился весной прошлого года. Беспокойство людей вызвала новость о том, что землю на кладбище выкупила одна из строительных компаний, планирующая возвести здесь жилой городок. Сельчанам на данном участке запретили хоронить близких, некоторые уже стали совершать погребения в соседнем селе.

Возмущенные карабулакцы устроили тогда на кладбище стихийный митинг. По словам аксакала Зейноллы Османова, еще в 1987 году отчуждаемые ныне семь гектаров земли были выделены под мусульманские захоронения. Предки многих сельчан покоятся здесь. Местные жители обратились в акиматы Талгарского района и Алматинской области с требованием вернуть земли погос­та в собственность государства.

Пришедшие на сход представители местных властей пояснили, что кладбище действительно функционирует с советских времен, но на него, мол, никогда не было никаких документов, в том числе государственного акта на землю. Сейчас кладбище переполнено, мест для захоронений нет. Поэтому под новый погост будет выделен другой земельный участок площадью 11 га рядом с селом Карабулак…

Казалось бы, вопрос решился положительно. Но с тех пор прошел ровно год, а сельчане вновь подняли проблему карабулакского кладбища на отчетной встрече с акимом Талгарского района Кайдаром Абдыхановым.

Итоговый отчет чиновник держал перед земляками в школе села Панфилово, административного центра одноименного сельского округа. Актовый зал учебного заведения был полон людей, пришедших не столько послушать, что сделано властями за прошедший год, сколько озвучить ряд острых социально-бытовых проблем, требующих срочного решения.

На вопрос жителей Карабулака аким сообщил, что подана заявка на разработку плана детальной планировки кладбища. После проведения необходимых процедур государством будет выкуплен земельный участок. Иначе говоря, беспокоиться сельчанам не о чем. Им, как и прежде, будут выделяться места для захоронения усопших близких.

Между тем участники встречи выразили недовольство отсутствием порядка в сфере земельных отношений. По их данным, с 2006 года в очереди на получение участков под индивидуальное жилищное строительство в Панфиловском сельском округе состоят 4 тыс. местных жителей. Однако наделы почему-то достаются посторонним людям, например, предпринимателям, под ведение крестьянских хозяйств либо строи­тельство коммерческого жилья. Именно так, в частности, и была продана строительной компании территория кладбища возле села Карабулак.

Как отметила местный гражданский активист Галина Арзамасова, в Талгарском районе расположено несколько десятков погостов, и поч­ти все они не имеют документов и юридического статуса. То есть территорию каждого из них можно передать⁄продать в частные руки, и делай там что хочешь?!

– За целый год по данной проб­леме не было сделано ничего! – возмутилась Галина Георгиевна. – Мы постоянно поднимаем эти и другие острые вопросы перед властями. В ответ получаем обе­щания их решить, а результатов как не было, так и нет. Непонятно, куда расходуются казенные деньги? Например, водопровод, построенный больше года назад в селе Нура, вышел из строя, не проработав и месяца. Люди неделями сидят без воды. А ведь на его строительство было потрачено больше миллиарда тенге!

По данным активистов, два года назад в селе Даулет построили школу, но дети в ней не учатся. Согласно заключению сейсмологов, объект сейсмоопасен, потому как его фундамент соорудили без соблюдения строительных норм и правил. То же самое случилось с канализационной системой села, которую проложили и ввели в эксплуатацию, а затем по причине поломки она оказалась непригодной. Вдобавок в ауле нет Интернета.

Участники встречи пожаловались также на разбитые дороги и развалившиеся детские площадки в том же селе Карабулак. Как выяснилось, некоторые сельские улицы не видели ремонта аж с советских (!) времен.

Признав, что доля асфальтированных дорог в Талгарском районе составляет всего 40% от общего числа, аким пообещал, что этот показатель будет постепенно расти. Так, в текущем году предстоит ремонт 55 км дорог, на что из госбюджета выделено 1,4 млрд тенге.

В целом на собрании было высказано немало критических замечаний в адрес местных властей. Докладчик обещал устранить озву­ченные недочеты, приложить усилия для решения насущных проблем сельчан.

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