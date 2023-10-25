Верны присяге Общество 25 октября 2023 г. 5:30 1342 Кадиша Ныгмет Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РК ко Дню Республики отмечены наградами. фото предоставлено Министерством обороны РК Вчера в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялось торжественное собрание Министерства обороны, приуроченное к празднованию Дня Республики. В мероприятии приняли участие руководящий состав оборонного ведомства, видов Вооруженных сил, родов войск, воинских частей, учреждений, учебных заведений, военнослужащие и ветераны ВС РК. Личный состав и ветеранов Вооруженных сил с национальным праздником поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. – Многие из нас – свидетели первых исторических шагов становления независимого Казахстана, когда страна стала членом ООН, были утверждены государственные символы, казахский язык обрел статус государственного. Эти меры стали залогом стабильного развития государства, роста его международного авторитета, укрепления единства и согласия, – сказал руководитель оборонного ведомства, отметив роль Вооруженных сил в сохранении мира и укреплении обороноспособности страны, а также неоценимый вклад ветеранов в становление армии суверенного Казахстана и в развитие военно-патриотического воспитания. Ведомственные медали, нагрудные знаки и грамоты в этот день получили военнослужащие, представители гражданского персонала, внесшие весомый вклад в укрепление обороноспособности и военной безопасности государства. Как отметил один из гостей торжественного собрания, член Центрального совета РОО «Ветераны ВС» генерал-майор Геннадий Носоновский, 25 октября 1990 года останется в истории нашей страны как самая знаменательная дата. В этот день наш народ продекларировал появление на мировой арене нового суверенного государства – Республики Казахстан. – С высоты своего жизненного опыта могу сказать, что наше государство заняло достойное место среди других стран современного мира. Казахстан за годы независимости создал сильные, оснащенные по современным меркам Вооруженные силы, – отметил он. – Ради безопасности республики наше поколение жертвовало многим: семейными интересами, спокойной жизнью и здоровьем. Мы были верны присяге, никогда не жаловались на трудности и не просили каких-то привилегий. Да и сегодня, несмотря на годы и здоровье, стараемся быть полезными для армии и страны, готовы по первому зову помочь и делом, и советом. Он подчеркнул, что сегодня, с учетом требований времени и поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, руководство оборонного ведомства отлаживает структуру армии, внедряет новые подходы в боевой подготовке. Все эти изменения направлены на наращивание и укрепление боевой мощи Вооруженных сил. – Сегодня много говорят о важности повышения престижа воинской службы, необходимости сделать ее привлекательной для молодежи. Считаю, что имидж военной профессии надо формировать с детства. Об армии нужно рассказывать с раннего возраста и постоянно. В школах, колледжах и вузах это должны делать отставные офицеры, ведь именно они знают, что такое служба и для чего она нужна, – подчеркнул Геннадий Носоновский. – Патриотическая работа должна вестись по многим направлениям: и в семье, и в учебных заведениях, и на производстве. А для этого важное значение нужно придавать знанию истории – мировой, своей страны, района, родного села. Надо рассказывать подрастающему поколению и о невзгодах, постигших родной край, и об успехах людей, родившихся на этой земле. По его мнению, лучше всякой пропаганды мотивируют стимулы материального и социального плана. Поэтому военнослужащие должны получать достойное довольствие, пожизненное медицинское обеспечение, в том числе для членов семьи. Ибо армия – одна из главных опор страны. Военнослужащие принимают присягу и готовы отдать жизнь и здоровье во имя Родины. И государство об этом должно помнить. – Нам нужны хорошие, современные фильмы о преданных профессии воинах, о чувстве долга, мужестве и любви. Надо показывать не парадную сторону армии, а ее будни, настоящую мужскую работу – с нагрузками, напряжением, пылью и потом. О воинах надо писать книги, посвящать им песни и стихи, – предложил ветеран. По завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. #военнослужащие #армия #награждение #День Республики