Верны присяге

Вчера в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоялось торжественное собрание Министерства обороны, приуроченное к празднованию Дня Республики. В мероприятии приняли участие руководящий сос­тав оборонного ведомства, видов Вооруженных сил, родов войск, воин­ских частей, учреж­дений, учебных заведений, военнослужащие и ветераны ВС РК.

Личный состав и ветеранов Вооруженных сил с национальным праздником поздравил министр обороны генерал-полковник

Руслан Жаксылыков.

– Многие из нас – свидетели первых исторических шагов становления независимого Казах­стана, когда страна стала членом ООН, были утверждены государственные символы, казахский язык обрел статус государственного. Эти меры стали залогом стабильного развития государства, роста его международного авторитета, укрепления единства и согласия, – сказал руководитель оборонного ведомства, отметив роль Вооруженных сил в сохранении мира и укреп­лении обороноспособности страны, а также неоценимый вклад ветеранов в становление армии суверенного Казахстана и в развитие военно-патриотичес­кого воспитания.

Ведомственные медали, нагрудные знаки и грамоты в этот день получили военнослужащие, представители граж­данского персонала, внесшие весомый вклад в укрепление обороноспособности и военной безопасности государства.

Как отметил один из гостей торжественного собрания, член Центрального совета РОО «Ветераны ВС» генерал-майор Геннадий Носоновский, 25 октября 1990 года останется в истории нашей страны как самая знаменательная дата. В этот день наш народ продекларировал появление на мировой арене нового суверенного государства – Республики Казахстан.

– С высоты своего жизненного опыта могу сказать, что наше государство заняло достойное место среди других стран современного мира. Казахстан за годы независимости создал сильные, оснащенные по современным меркам Вооруженные силы, – отметил он. – Ради безопаснос­ти республики наше поколение жертвовало многим: семейными интересами, спокойной жизнью и здоровьем. Мы были верны присяге, никогда не жаловались на трудности и не просили каких-то привилегий. Да и сегодня, несмотря на годы и здоровье, стараемся быть полезными для армии и страны, готовы по первому зову помочь и делом, и советом.

Он подчеркнул, что сегодня, с учетом требований времени и поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, руководство оборонного ведомства отлаживает структуру армии, внедряет новые подходы в боевой подготовке. Все эти изменения направлены на наращивание и укрепление боевой мощи Вооруженных сил.

– Сегодня много говорят о важности повышения престижа воин­ской службы, необходимос­ти сделать ее привлекательной для молодежи. Считаю, что имидж военной профессии надо формировать с детства. Об армии нужно рассказывать с раннего возраста и постоянно. В школах, колледжах и вузах это должны делать отставные офицеры, ведь именно они знают, что такое служба и для чего она нужна, – подчеркнул Геннадий Носоновский. – Патриотичес­кая работа должна вестись по многим направлениям: и в семье, и в учебных заведениях, и на произ­водстве. А для этого важное значение нужно придавать знанию истории – мировой, своей страны, района, родного села. Надо рассказывать подрастающему поколению и о невзгодах, постигших родной край, и об успехах людей, родившихся на этой земле.

По его мнению, лучше всякой пропаганды мотивируют стимулы материального и социального плана. Поэтому военнослужащие должны получать достойное довольствие, пожизненное медицинское обеспечение, в том числе для членов семьи. Ибо армия – одна из главных опор страны. Военнослужащие принимают присягу и готовы отдать жизнь и здоровье во имя Родины. И государство об этом должно помнить.

– Нам нужны хорошие, современные фильмы о преданных профессии воинах, о чувстве долга, мужестве и любви. Надо показывать не парадную сторону армии, а ее будни, настоящую мужскую работу – с нагрузками, напряжением, пылью и потом. О воинах надо писать книги, посвящать им песни и стихи, – предложил ветеран.

По завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом Нацио­нального военно-патриотичес­кого цент­ра Вооруженных сил.