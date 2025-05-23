В ходе республиканских командно-штабных учений по борьбе с природными пожарами чеэсники отработали совместные действия с сотрудниками Риддерского лесхоза, передает собкор Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, по легенде на территории крупного лесоучреждения возник пожар, который в ветреную погоду мог перекинуться на частный сектор на окраине Риддера. Первыми на место прибыли лесники, им на помощь вылетел вертолет МИ-2 с группой десантников-пожарных. Чеэсники десантировались в районе горящей кромки, чтобы остановить распространение огня. При координации оперативного штаба в Риддер подтянулись дополнительные силы и средства регионального отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства.

Для борьбы со стихией прибыли автоцистерны лесхозов и службы ЧС. Кроме того, сотрудники лесоохраны и военнослужащие второго спасательного батальона МЧС применили ранцевые лесные огнетушители, эффективные в тушении низового пожара. Верховой пожар помог сбить вертолет «Казавиаспас» МЧС с водосливным устройством. Для подвоза воды по решению штаба был задействован пожарный поезд.

В учении также приняли участие сотрудники полиции, оцепившие опасную территорию, а также бригады Центра медицины катастроф для оказания экстренной медпомощи пострадавшим.

«Благодаря совместным усилиям распространение огня удалось остановить, условная площадь пожара составила 150 гектаров. Такие тренировки позволяют оценить готовность и взаимодействие подразделений ЧС, лесного хозяйства, а также местных исполнительных органов», - отметил начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов.

Республиканские двухдневные командно-штабные учения «Өрт - 2025» стартовали в Восточно-Казахстанской области 22 мая. В первый день тренировки были отработаны организационные моменты, в том числе развертывание штаба и оповещение населения. Во второй день 23 мая прошла тренировка по ликвидации лесного пожара.

Площадь государственного лесного фонда ВКО составляет 3 млн 843 тыс. га, в том числе территория, покрытая лесом, занимает 2 млн 209 тыс. га.