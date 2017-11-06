Вертолет с принцем и чиновниками разбился в Саудовской Аравии

На юге Саудовской Аравии разбился вертолет, на его борту находились 9 человек. Среди погибших – член королевской семьи принц Мансур бен Мукрин бен Абдель Азиз Аль Сауд и несколько чиновников административного округа Асир, в том числе начальник полиции столицы провинции, сообщает lenta.ru.
Официального подтверждения факта произошедшего от властей королевства в настоящий момент нет, пишет Al Arabiya.
17 августа стало известно о гибели принца Бандара бен Фадда. Ранее, 8 августа, Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда.
6 августа на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана было совершено покушение.
5 ноября Национальный антикоррупционный комитет поместил 11 принцев под арест.
В настоящее время в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев, потомков основателя и первого короля государства Ибн-Сауда.
Официального подтверждения факта произошедшего от властей королевства в настоящий момент нет, пишет Al Arabiya.
17 августа стало известно о гибели принца Бандара бен Фадда. Ранее, 8 августа, Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда.
6 августа на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана было совершено покушение.
5 ноября Национальный антикоррупционный комитет поместил 11 принцев под арест.
В настоящее время в Саудовской Аравии проживает свыше пяти тысяч принцев, потомков основателя и первого короля государства Ибн-Сауда.