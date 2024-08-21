Вес грузовиков будут измерять перед въездом в Астану

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На въезде в столицу со стороны городов Павлодар, Караганды, Костанай, Кокшетау, Қосшы, поселков Караоткель и Малотимофеевка установлены семь автоматизированных станций измерения (АСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

В ведомстве отметили, что одна из причин плохих дорог - это проезд тяжеловесных авто с нарушением разрешенных масс. Так, в Астане зарегистрировано около 6 300 самосвалов, которые перевозят грузы с 29 карьеров вблизи столицы.

В целях сохранности дорог, а также исключения в процессе контрольных мероприятий человеческого фактора, на основных въездах в город со стороны городов Павлодар, Караганды, Костанай, Кокшетау, Қосшы, поселков Караоткель и Малотимофеевка установлены 7 автоматизированных станций измерения (АСИ).

Все 7 станций будут подключены в сентябре этого года. АСИ измеряет массу на ось в динамике автотранспортного средства и фиксирует нарушения.

Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ. Объезд и уклонение от взвешивания будет фиксироваться. При этом за нарушение закона предусмотрено административное наказание.

Отмечается, что взвешивание транспортных средств осуществляется в движении. 

#транспорт #Минтранспорта #грузовики

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