Вес грузовиков будут измерять перед въездом в Астану

На въезде в столицу со стороны городов Павлодар, Караганды, Костанай, Кокшетау, Қосшы, поселков Караоткель и Малотимофеевка установлены семь автоматизированных станций измерения (АСИ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

В ведомстве отметили, что одна из причин плохих дорог - это проезд тяжеловесных авто с нарушением разрешенных масс. Так, в Астане зарегистрировано около 6 300 самосвалов, которые перевозят грузы с 29 карьеров вблизи столицы.

В целях сохранности дорог, а также исключения в процессе контрольных мероприятий человеческого фактора, на основных въездах в город со стороны городов Павлодар, Караганды, Костанай, Кокшетау, Қосшы, поселков Караоткель и Малотимофеевка установлены 7 автоматизированных станций измерения (АСИ).

Все 7 станций будут подключены в сентябре этого года. АСИ измеряет массу на ось в динамике автотранспортного средства и фиксирует нарушения.

Закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через АСИ. Объезд и уклонение от взвешивания будет фиксироваться. При этом за нарушение закона предусмотрено административное наказание.

Отмечается, что взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.