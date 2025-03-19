Весеннее возрождение

Статьи
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее в Музее имени семьи Невзоровых проходит выставка под названием «Пробуждение Земли». Организаторы называют ее поэтическим путешествием в мир весеннего обновления.

фото автора

– Здесь в каждом произведении отзываются бурные перемены, ознаменованные переходом от холодного молчания зимы к живому дыханию весны. В экс­позиции представлены работы известных художников Казах­стана и ближнего зарубежья. Эти картины, как и сама природа, полны энергии и жизненной силы, – говорит директор музея Татьяна Стромская. – Это настоящая встреча с весной. Художники открывают нам мир вечного обновления, циклического возрождения природы и жизни. Природа и душа человека неустанно обновляются, перерождаются и возрождаются, словно сама земля, которая пробуждается с приходом теплых весенних дней.

Особое место в экспозиции занимают казахские национальные ювелирные изделия. Всего на выставке представлено около ста экспонатов из фондов музея.

#Семей #выставка #искусство

Популярное

Все
Новые виды производств появятся в Костанае
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
От идей – к практическим шагам
Что делает женщину красивой?..
Вопрос сохранения генофонда нации
Современные технологии в лингвистике
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Необходима качественная и оперативная работа
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Преодолели трудности, наладили дело
Определена повестка заседания
Параллельные миры Нуртая Жардемова
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Поручено подготовить план мероприятий
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Песнь об Алие
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром

Читайте также

Военные инженеры восстановят переправу по реке Уил в Актюби…
Нацгвардия продемонстрировала элементы национальной одежды …
Книги с доставкой на дом
Между нами тает снег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]