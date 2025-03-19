Весеннее возрождение Статьи 19 марта 2025 г. 0:00 0 Флора Левина собственный корреспондент по области Абай В Семее в Музее имени семьи Невзоровых проходит выставка под названием «Пробуждение Земли». Организаторы называют ее поэтическим путешествием в мир весеннего обновления. фото автора – Здесь в каждом произведении отзываются бурные перемены, ознаменованные переходом от холодного молчания зимы к живому дыханию весны. В экспозиции представлены работы известных художников Казахстана и ближнего зарубежья. Эти картины, как и сама природа, полны энергии и жизненной силы, – говорит директор музея Татьяна Стромская. – Это настоящая встреча с весной. Художники открывают нам мир вечного обновления, циклического возрождения природы и жизни. Природа и душа человека неустанно обновляются, перерождаются и возрождаются, словно сама земля, которая пробуждается с приходом теплых весенних дней. Особое место в экспозиции занимают казахские национальные ювелирные изделия. Всего на выставке представлено около ста экспонатов из фондов музея. #Семей #выставка #искусство