Весеннее возрождение

– Здесь в каждом произведении отзываются бурные перемены, ознаменованные переходом от холодного молчания зимы к живому дыханию весны. В экс­позиции представлены работы известных художников Казах­стана и ближнего зарубежья. Эти картины, как и сама природа, полны энергии и жизненной силы, – говорит директор музея Татьяна Стромская. – Это настоящая встреча с весной. Художники открывают нам мир вечного обновления, циклического возрождения природы и жизни. Природа и душа человека неустанно обновляются, перерождаются и возрождаются, словно сама земля, которая пробуждается с приходом теплых весенних дней.

Особое место в экспозиции занимают казахские национальные ювелирные изделия. Всего на выставке представлено около ста экспонатов из фондов музея.