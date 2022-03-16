Экономика
Весенний сев обойдется казахстанским фермерам примерно на треть дороже, чем годом ранее
Валентина Мелехова

Костанайские аграрии просят дополнительное финансирование на снижение своих затрат.

Начало весны для земледельцев – самая горячая пора. На носу посевная, да еще март 2022-го подкинул головной боли. Из-за резкого взлета курса иностранных валют цены на семена, удоб­рения и прочие агросоставляющие выросли настолько, что в целом весенний сев обойдется фермерам примерно на треть дороже, чем годом ранее.

– Цены растут на все! Вот, к примеру, в прошлом месяце я взял договор на покупку гербицидов для своего хозяйства, но пока не оплачивал. Так вот, изначально необходимый ­объем препаратов на мою посевную площадь стоил 30 миллионов, а сейчас уже – 36 миллионов тенге! – сокрушенно говорит директор ТОО «Зуевка» Александр Бородин.

Учитывая, что Костанайская область – зона рискованного земледелия, и в последние три года местные аграрии сталкиваются с невероятной засухой, в результате чего под палящим солнцем теряют большую часть урожая, многие и без того испытывают финансовые трудности. А тут еще и волатильность курса валют масла в огонь подливает.

Худо-бедно, земледельцы все-таки обещают посеяться в срок, нужна только помощь государства. А ее они видят в увеличении финансирования программ субсидирования. Очень эти программы популярны в регионе. Но выделенных денег каждый год не хватает, не говоря уже о тотальном подорожании составляющих посевной. И это не может не беспокоить аграриев.

В нынешнем году на инвес­тиционное субсидирование выделено 5 млрд тенге, заявок же поступило уже на 10 млрд. В областном управлении сельского хозяйства подсчитали и поняли, что на эти цели потребуется около 23 млрд тенге и подали в Минфин заявку на допфинансирование. Если деньги выделят, это позволит существенно снизить затраты аграриев на посевную, а значит, и себестоимость будущего урожая, включая изготовленную из него продукцию.

Что же касается Продкорпорации, которая уже второй год финансирует костанайских хлеборобов во время посевной и уборочных работ посредством форвардного закупа, то в текущем году она выделила на эти цели 22,9 млрд тенге, то есть в 2,5 раза больше, чем в 2021-м. Еще на 26 млрд тенге костанайских земледельцев готова прокредитовать АО «Аграрная кредитная корпорация».

В текущем году, собственно, как и в прошлом, яровой сев в Костанайской области размес­тится на площади 4 млн 772 тыс. га, большую часть которой, а именно 3 млн 928 тыс. га, займут зерновые и зернобобовые. В целях диверсификации структуры посевных площадей и ухода от монокультуры – пшеницы продолжается расширение посевов масличных. В 2022-м ими засеют 651,7 тыс. га, почти на 10% больше, чем в 2021-м.

– С учетом уроков последних трех лет необходимо использовать засухоустойчивые культуры. Так, в южных районах достоин внимания опыт хозяйств, выращивающих сафлор. В
КХ «Шуллер» Аулиекольского райо­на урожайность его составила 10 ц⁄га, КХ «Кошкодан» получило на территории Джангельдинского района по 5 ц⁄га. По сравнению с зерновыми, урожайность которых в этих регионах была на уровне 3–4 ц⁄га, преимущество сафлора неоспоримо с учетом высоких цен и спроса. И в текущем году по сравнению с прошлым площади сафлора составят 126,8 тысячи гектаров, или будут увеличены на 42 тысячи гектаров, – подчерк­нул заместитель акима Костанайской области Арман Абенов.

В целом прогнозы на урожай в различных хозяйствах разнятся. Но учитывая, что многие сделали выводы из уроков прошлых лет и в нынешнем сезоне провели снегозадержание, год должен быть хорошим. Впрочем, все зависит от того, насколько тщательно аграрии готовятся к весеннему севу, насколько своевременно и правильно проводят агротехнические мероприятия.

Недаром ведь говорят: как посеешь, так и пожнешь. Именно поэтому начало весны – не только самая горячая, но и самая ответственная пора для земледельцев.

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