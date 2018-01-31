Вещание телеканалов и радиостанций приостановлено в Казахстане

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В Казахстане вещание телеканалов и радиостанций было приостановлено в связи с проведением профилактических работ, сообщает Кazpravda.kz
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"31 января 2018 года АО "Казтелерадио" проводит планово-профилактические работы на предмет устранения технических остановок и проверки специального оборудования теле-радиовещания", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства информации и коммуникаций РК.
При этом отмечено, что все работы проводятся ежеквартально, в плановом режиме в соответствии с графиком профилактических работ на 2018 год.
Вещание телеканалов и радиостанций возобновится в 17:00 31 января 2018 года.