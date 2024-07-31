Вещи знаменитых спортсменов выставили на аукционе в Нью-Йорке

Фото: sothebysrealty.com

Аукцион Sotheby's в Нью-Йорке выставил для продажи вещи известных спортсменов, которые принадлежали им на пике карьеры, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Самый дорогой лот – шкафчик Коби Брайанта из Стейплс Центра, которым он пользовался в клубе Лос-Анджелес Лейкерс. Его первоначальную стоимость оценивают до полутора миллионов долларов.

Также на аукционе представлены: футболка Диего Марадонны с чемпионата мира 1986 года, теннисная ракетка Рафаэля Надаля, шорты Майкла Джордана, а также майки баскетболистов финала НБА 2024 года.

Всего Sotheby's выделил для продажи 23 предмета.

По предварительным оценкам, общая стоимость коллекции составит не меньше двух миллионов долларов.