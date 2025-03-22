Весне - дорогу: как астанчане встречают Наурыз

Массовые гуляния проходят на открытых площадках в шести столичных районах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С раннего утра на улицах было весело и многолюдно даже несмотря на капризы природы.

Празднование Наурыза традиционно впечатляет своей яркостью и позитивной атмосферой на всех городских локациях, включая городские площади у монументов «Қазақ елі» «Байтерек» и этноаул на территории EXPO, территорию возле стадиона «Астана Арена», а также парки и жилые массивы.

Особое внимание жителей и гостей столицы привлекают массовые мероприятия: концерты, ярмарки и спортивные состязания. Горожане приходят целыми семьями и активно принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях.

Развлекательная программа вызывает настоящий фейерверк эмоций не только у детей, но и у взрослых.

На улицах установлены юрты, где детально показан традиционный быт казахов. Торжество не обошлось и без народных игр и состязаний по национальным видам спорта, таким как қазақша күрес, қой көтеру, арқан тартыс, асық ату, қол күрес, гір көтеру.

На ярмарку ремесленников мастера привезли ювелирные украшения, керамическую посуду и предметы гардероба в этно-стиле. Артисты в национальных костюмах выступают на импровизированной сцене.

Неотъемлемой частью представления также становятся беркуты, тазы, верблюды и лошади и качелей алтыбакан.

Повсюду звучат музыка. Неподалеку ведется бойкая торговля, можно попробовать баурсаки, плов и отведать главное блюдо изобильного дастархана - наурыз-коже.

Популярностью среди посетителей пользуются и тематические фотозоны, откуда снимки моментально разлетались по социальным сетям.

Люди встречают Наурыз с улыбками на лицах, делятся с окружающими позитивным настроением и добрыми пожеланиями.