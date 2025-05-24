Ветеран ВОВ скончался с Кызылординской области

День Победы
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылординской области на 102-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Тилеуберген Тубабергенов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Казалинского района

Тилеуберген Тубабергенов родился 1 января 1924 года в ауле Басыкара Казалинского района. В ряды Красной Армии был призван в 1942 году, а после военной подготовки в Ташкенте отправлен на фронт. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Кенигсберга...

В 1943 году Тилеуберген Тубабергенов в боях в Чехословакии получил тяжелое ранение. После девяти месяцев в госпитале сам попросился на фронт и был направлен в 28-ю роту автоматчиков 158-го гвардейского полка армии под командованием Г.Жукова.

Победу встретил в Берлине. За боевые заслуги награжден благодарственным письмом Верховного Главнокомандующего И.Сталина, орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Г.Жукова и многими другими.

После войны остался служить в армии. Домой вернулся в августе 1947 года. С 1948 года трудился в службе военизированной охраны на железной дороге в Казалинске. С 1958 года до выхода на заслуженный отдых в 1982 году проработал в строительной организации ПМК-86.

За доблестный труд в мирное время Тилеуберген Тубабергенов награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», отмечен званием Почетный гражданин Казалинского района.

Вместе с супругой вырастил и воспитал семерых детей, внуков и правнуков.

#Кызылординская область #ВОВ #кончина #ветеран войны

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