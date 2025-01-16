Ветеранам ВОВ выплатят по 5 миллионов тенге в Астане

По инициативе акимата Астаны сумма выплат ветеранам ВОВ к юбилейной 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне увеличена в 2,5 раза, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным акимата, столичные ветераны ВОВ получат по 5 миллионов тенге. На сегодняшний день в столице проживает 6 ветеранов.

Кроме того, выплаты в размере 45 МРП (176 940 тенге) получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в период ВОВ, лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашисткой Германии, граждане, работавшие в период блокады в городе Ленинград, несовершеннолетние узники концлагерей, лица, которым инвалидность установлена вследствие катастрофы на объектах гражданского или военного назначения, ядерных испытаний, и их дети, инвалидность которых генетически связана с радиационным облучением одного из родителей, и др.

Военнослужищие, выполнявшие задачи на таджикско-афганском участке, в международной миротвоческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфйликта в Нагорном Карабахе получат 45 МРП (176 940 тенге).



Другим лицам, на которых распространяется действие закона «О ветеранах» (труженики тыла, семьи погибших военнослужащих, супруга (супруг) умершего инвалида ВОВ) выплатят 15 МРП (58 980 тенге).