Ветераны Акмолинской области ко Дню Победы получат по 3 млн тенге

В регионе проживают шесть участников Великой Отечественной, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В этом году в Акмолинской области увеличена сумма выплат ветеранам ВОВ к 79-й годовщине Победы. Ветераны ВОВ получат по 3 миллиона тенге.

На сегодняшний день в области проживают 6 ветеранов.

По информации регионального управления координации занятости и социальных программ выплаты также получат ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны – в размере от 10 до 30 МРП.

По 25 МРП получат лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ветераны боевых действий на территории других государств.