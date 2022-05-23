Общество Ветераны Казахстана поддержали всенародный референдум 23 мая 2022 г. 2:30 Муканова Асель корреспондент Поддержка ветеранов Ветераны Казахстана заявили о праве каждого гражданина высказать свое мнение по конституционным поправкам и призвали поддержать всенародный референдум. В работе внеочередного ІХ съезда республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» приняли участие делегаты из всех регионов Казахстана. Председатель Центрального совета организации Бактыкожа Измухамбетов проинформировал ветеранов о том, что для реализации программ, озвученных в Послании Президента, необходимо внести изменения в Конституцию. – Президент заявил о постепенном переходе от суперпрезидентской модели правления к президентской республике с сильным Парламентом. Это позволит успешно реализовать концепцию «слышащего государства». Усилится роль Парламента, на депутатов, получивших мандат доверия населения, будет возложена высокая ответственность. Вместо Национального совета общественного доверия создается Национальный курултай, который станет связующим звеном между властью и народом для обсуждения актуальных вопросов развития нашей страны. На пути построения Нового Казахстана такие важнейшие для страны решения должен принимать весь народ, – сказал он. Референдум определяет будущее Казахстана и позволяет каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, подчеркнул Бактыкожа Измухамбетов. Для реализации предложенных Главой государства комплексных реформ предусмотрено внесение 56 изменений и дополнений в 33 статьи Конституции. Цель Нового Казахстана – улучшение благосостояния граждан, обновление общественных ценностей. – В республиканской ветеранской организации председателями филиалов созданы и работают штабы общественной поддержки референдума. В их числе известные государственные и общественные деятели, заслуженные ветераны, которые занимаются разъяснением основных положений конституционных реформ для населения. Эта работа будет проводиться по всем регионам, – сообщил он. В ходе съезда члены республиканской ветеранской организации единогласно приняли Обращение о поддержке всенародного референдума. В нем звучит призыв к казахстанцам принять участие в голосовании, не оставаясь в стороне от важного для страны выбора.