Общество
Ветераны Казахстана поддержали всенародный референдум
Муканова Асель
корреспондент

Поддержка ветеранов

Ветераны Казахстана заявили о праве каждого гражданина высказать свое мнение по конституционным поправкам и призвали поддержать всенародный референдум.

В работе внеочередного ІХ съезда республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» приняли участие делегаты из всех регио­нов Казахстана. Председатель Центрального совета организации Бактыкожа Измухамбетов проинформировал ветеранов о том, что для реализации прог­рамм, озвученных в Послании Президента, необходимо внести изменения в Конституцию.

– Президент заявил о постепенном переходе от суперпрезидентской модели правления к президентской республике с сильным Парламентом. Это позволит успешно реализовать концепцию «слышащего государства». Усилится роль Пар­ламента, на депутатов, получивших мандат доверия населения, будет возложена высокая ответственность. Вместо Национального совета общественного доверия создается Национальный курултай, который станет связующим звеном между властью и народом для обсуждения актуальных вопросов развития нашей страны. На пути построе­ния Нового Казахстана такие важнейшие для страны решения должен принимать весь народ, – сказал он.

Референдум определяет будущее Казахстана и позволяет каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, подчерк­нул Бактыкожа Измухамбетов. Для реализации предложенных Главой государства комплексных реформ предусмотрено внесение 56 изменений и дополнений в 33 статьи Конституции. Цель Нового Казахстана – улучшение благосостояния граждан, обновление общественных ценностей.

– В республиканской ветеранской организации председателями филиалов созданы и работают штабы общественной поддержки референдума. В их числе известные государственные и общественные деятели, заслуженные ветераны, которые занимаются разъяснением основных положений конституционных реформ для населения. Эта работа будет проводиться по всем регионам, – сообщил он.

В ходе съезда члены респуб­ликанской ветеранской организации единогласно приняли Обращение о поддержке всенародного референдума. В нем звучит призыв к казахстанцам принять участие в голосовании, не оставаясь в стороне от важного для страны выбора.

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