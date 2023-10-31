Вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев в Стамбуле

В Турции вход в мечеть Айя-София станет платным для иностранцев с 15 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: triptonkosti.ru

Вход в стамбульскую мечеть Айя-София станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года, сообщил во вторник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Сразу после этого президент страны Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов. До этого туристы могли попасть в мечеть по музейному абонементу или купив билет в кассе - по данным СМИ, в 2020 году билет для иностранца стоил 100 лир (около 15 долларов США).

"Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным", - сообщил министр на брифинге, транслировавшемся местными СМИ.

По словам министра, решение обосновано рекомендацией ЮНЕСКО – организация попросила разработать "план управления посещениями" мечети.

Эрсой отметил, что с этой даты туристы и верующие будут попадать в мечеть через разные входы, чтобы не возникло путаницы.

Источник в министерстве туризма Турции подтвердил РИА Новости, что на данный момент вход в мечеть бесплатный для всех посетителей, а с 15 января 2024 года иностранным туристам придется заплатить.

"Стоимость билета пока не определена, информацию об этом распространим ближе к 15 января", - сообщил источник.