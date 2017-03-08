Видеоархив: Назарбаев рассказал, что написал бы своей маме

Президент
Пресс-служба Акорды опубликовала архивное видео, на котором Нурсултан Назарбаев отвечает на вопрос о его матери, передает Kazpravda.kz.

Вопрос "Что бы Вы написали маме?" был задан на встрече Президента Казахстана с женской общественностью 7 марта 2001 года.

"Сейчас, по прошествии времени, не один я, наверное, все мы, повзрослев, всегда ругаем себя за то, что мы мало уделяли внимания нашим матерям, что мы мало ласковых слов им сказали и мало говорили: "Мама, как я тебя люблю". Я очень жалею, что тогда не смог больше и чаще быть с ней, а я знал, как она меня сильно любит, думаю, как ни один человек на свете. Наверное, эта любовь до сих пор меня в жизни поддерживает. Когда я принимаю очень важные, тяжелые решения, она мне снится. Бывало так, что она мне снилась и говорила: "Будь уверен, все будет нормально. Так вот, если сейчас бы она была жива и я, как сын, мог бы к ней обратиться с письмом, я бы сказал, что я очень люблю, сильно люблю, дорожу ею", – сказал тогда Глава государства.

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