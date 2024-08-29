ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия

Жители и гости столицы раскупили все билеты на церемонию открытия 5-х Всемирных игр кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на дирекцию ВИК

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Билеты же на соревнования доступны на сайте официального билетного оператора zakazbiletov.kz и в кассе во дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова с 10:00 до 18:00 без выходных.

По информации организаторов, билеты на соревнования делятся на два сеанса: утренний и вечерний.

В ледовом дворце «Алау» одновременно будет проходить три соревнования в один сеанс, поэтому там действует свободная рассадка. То есть можно купить билет на асык ату и параллельно посмотреть мас-реслинг и узбекскую борьбу кураш.

Также там выступят атлеты, которые поборются за призовые места в асық ату, ордо, арқан тартыс, кураш, ашыртмалы аба гюреши, мас-рестлинг.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова можно поболеть за национальную сборную по қазақ күресі, кыргызской борьбе алыш, татарской борьбе корэш.

На ипподроме «Казанат» соберутся любители скачек, чтобы поддержать спортсменов в кокпаре, кок бору и байге.

На финальный блок игры кокпар билеты являются именными со скрытым QR-кодом, который появится за 3 часа до начала соревнований.

На КСКО «Арғымақ» пройдет традиционный садақ ату.

Вход в этноаул бесплатный, но внутри есть платные площадки на соревнования по жамбы ату, теңге ілу, аударыспақ, құсбегілік и powerful nomad.

Напомним, сборная Казахстана по кокпару и кок бору приступила к тренировкам на площадке столичного ипподрома «Казанат», где будут проходить соревнования 5-х Всемирных игр кочевников