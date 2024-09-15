ВИК-2024: как прошли финальные концерты в этноаулах Астаны

В столице был и открыты 5 этноаулов, которые завершили работу 13-14 сентября, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

14 сентября в Астане в 4-х этноауылах - это территория монумента «Қазақ елі», парк «Ататюрк», монумент «Бәйтерек» и Центральный парк, прошли концертные программы с участием творческих коллективов и звезд отечественной эстрады, сообщает официальный сайт столичного акимата.

До начала концертных программ для гостей и жителей были организованы спортивные соревнования. Выступление звезд отечественной эстрады и творческих коллективов состоялось с 18.00 до 20.00 часов.

В этноауле района прошла концертная программа с участием артистов театра танца "Наз" и столичного цирка.

В районе «Алматы» в этноауле у монумента "Қазақ елі" выступили артисты Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова.

На территории района Байконыр этноаул был организован в парке "Ататюрк". С 18.00 часов на территории этноаула прошла детская программа «Балаларға базарлық» с участием артистов кукольного театра и столичного цирка. Далее продолжилась концертной программой.

Концертная программа в этноауле района Нура состоялась с 18.00 до 20.00 с участием артистов Дворца "Жастар".

Напомним, в Астане с 8 по 13 сентября прошли 5-е Всемирные игры кочевников, в которых приняли участие более 2500 участников из 89 стран мира.

В столице были открыты 5 этноаулов, которые завершили работу 13-14 сентября. Этноаул в районе Есиль у монумента Байтерек завершит работу 15 сентября (будет работать с 10.00 до 13.00 часов).