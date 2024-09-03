ВИК-2024: туристы из каких стран приедут в Астану

Аналитики провели исследование о том, как изменится туристический поток в казахстанскую столицу во время проведения Всемирных игр кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на travelpress.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

За две недели до открытия 5-х Всемирных Игр Кочевников в Астане компания Amadeus, ведущий международный поставщик ИТ-решений для индустрии путешествий, проанализировала глобальные данные по авиаперелетам и определила список стран, проявляющих наибольший интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр.

«Так, общее количество поисковых запросов в платформе Amadeus на авиабилеты в Казахстан, включая внутренние рейсы, за прошедшие 12 месяцев (с октября 2023 по сентябрь 2024) выросло на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (октябрь 2022 - сентябрь 2023). Резкий скачок спроса был зафиксирован в июле этого года, за два месяца до начала Игр. Тогда объем поисковых транзакций увеличился на 24,5%, в сравнении с июнем 2024. Полученные данные указывают на растущую популярность Казахстана среди путешественников в целом, и в особенности, на значительный интерес среди туристов из стран дальнего зарубежья», – уточнили эксперты.

Как показала аналитика, наибольший интерес к посещению Казахстана в даты проведения мероприятия демонстрируют Индия, Германия, США, Турция и Южная Корея.

По сравнению с прошлым годом, сильно вырос интерес у путешественников из Малайзии (страна поднялась на 9-ое место с 30-го в рейтинге прошлого года). Канада в этом году улучшила свои позиции, перейдя с 18-го на 11-ое место. Япония поднялась с 20-го на 13-ое место.



В ТОП-15 стран, демонстрирующих наибольшее желание посетить Казахстан в даты Игр, также вошли ОАЭ (10-ое место в рейтинге) и Великобритания (поднялась на 8-ое место с 10-го).

Замыкает рейтинг ТОП-15 Таиланд, улучшивший свои позиции на одну строчку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8-13 сентября 2023).



По запросам на перелеты в столицу Игр Астану в лидеры вышли Германия, за которой следуют Казахстан, Турция, США, Индия и Великобритания.

Напомним, с 8-13 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2000 спортсменов из 89 стран. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Также ранее стало известно, что в рамках подготовки в акимате города были вручили сертификаты компаниям, гостиницам и предпринимателям, подтверждающие их готовность к приему участников и гостей международного спортивного события.