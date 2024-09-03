ВИК-2024: туристы из каких стран приедут в Астану

ВИК - 2024
116
Дана Аменова
корреспондент

Аналитики провели исследование о том, как изменится туристический поток в казахстанскую столицу во время проведения Всемирных игр кочевников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на travelpress.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

За две недели до открытия 5-х Всемирных Игр Кочевников в Астане компания Amadeus, ведущий международный поставщик ИТ-решений для индустрии путешествий,  проанализировала глобальные данные по авиаперелетам и определила список стран, проявляющих наибольший интерес к посещению Казахстана в период проведения Игр.

«Так, общее количество поисковых запросов в платформе Amadeus на авиабилеты в Казахстан, включая внутренние рейсы, за прошедшие 12 месяцев (с октября 2023 по сентябрь 2024) выросло на 13,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (октябрь 2022 - сентябрь 2023). Резкий скачок спроса был зафиксирован в июле этого года, за два месяца до начала Игр. Тогда объем поисковых транзакций увеличился на 24,5%, в сравнении с июнем 2024. Полученные данные указывают на растущую популярность Казахстана среди путешественников в целом, и в особенности, на значительный интерес среди туристов из стран дальнего зарубежья», – уточнили эксперты.

Как показала аналитика, наибольший интерес к посещению Казахстана в даты проведения мероприятия демонстрируют Индия, Германия, США, Турция и Южная Корея.

По сравнению с прошлым годом, сильно вырос интерес у путешественников из Малайзии (страна поднялась на 9-ое место с 30-го в рейтинге прошлого года). Канада в этом году улучшила свои позиции, перейдя с 18-го на 11-ое место. Япония поднялась с 20-го на 13-ое место.

В ТОП-15 стран, демонстрирующих наибольшее желание посетить Казахстан в даты Игр, также вошли ОАЭ (10-ое место в рейтинге) и Великобритания (поднялась на 8-ое место с 10-го).

Замыкает рейтинг ТОП-15 Таиланд, улучшивший свои позиции на одну строчку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8-13 сентября 2023).
 
По запросам на перелеты в столицу Игр Астану в лидеры вышли Германия, за которой следуют Казахстан, Турция, США, Индия и Великобритания.

Напомним, с 8-13 сентября в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, в которых примут участие более 2000 спортсменов из 89 стран. В Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. 

Также ранее стало известно, что в рамках подготовки в акимате города были вручили сертификаты компаниям, гостиницам и предпринимателям, подтверждающие их готовность к приему участников и гостей международного спортивного события. 

#Астана #туристы #исследование #ВИК-2024

Популярное

Все
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Семьям горняков окажут помощь
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Водоканалы соберут под одной крышей
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Детвора района Нурлы жол начала учебный год в новом здании
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Вручили ключи от квартир и авто
Формирование бюджета страны нуждается в совершенствовании
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Жить по средствам
Мое право на Таза Қазақстан
Стартовал международный марафон-байга «Ұлы дала жорығы»
Лихача с миллионным штрафом задержали в Уральске
Финансовый мониторинг охватит нацпроект «Комфортные школы»
Нацбанк в августе купил $223 млн
Еркин Габбасов стал серебряным призером XVII Паралимпийских игр
Большое путешествие на маленьких авто
Легендарный «Урал» признали самым интересным экспонатом
82 золотые медали завоевали казахстанцы на ЧМ по армрестлингу
Сотрудник спецЦОНa занизил сумму утильсбора
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
О процессе образования радионуклидов и воздействии АЭС на окружающую среду, рассказал эксперт
Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников
Задержаны учредители частных детсадов в Алматинской области
Запасайтесь, пока нет очередей: В Карагандинской области действуют 54 точки продажи угля населению
Поплатились за бюджетные хищения: об уголовных делах в отношении ряда чиновников рассказали в Антикоре
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Пять стройкомпаний лишили лицензий в Астане
Немалые средства понадобятся КТЭК для снижения критического уровня изношенности оборудования
Сместить акценты предложили участники программы «Таза Қазақстан»
Строительство АЭС: принято постановление правительства по вопросу республиканского референдума
Таджикистан направил Казахстану около 500 млн кубометров воды
На сколько увеличатся пенсии, стипендии и соцвыплаты в 2025 году - законопроект
В общем доме не бывает «ваших проблем»
Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами Олимпиады
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Появится парк на «Колесных рядах»
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю

Читайте также

Всадники из 7 стран соревнуются в марафоне-байге «Ұлы дала …
Всемирные игры кочевников: компании и гостиницы получили се…
«Караван Единства» из области Абай отправился в Астану
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искус…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]