Виктор Друзин одержал победу на этапе Кубка мира по артистическому плаванию
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Это вторая медаль в копилке сборной нашей страны, передает Kazpravda.kz
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе. Друзин набрал 127,2000 балла.
Следом за нашим спортсменом расположился Мариос Критсас (Греция) - 126,6701. Бронзовую медаль завоевал другой грек – Стылянос Фускис - 123,9413.
Ранее Эдуард Ким стал вторым в технической программе.