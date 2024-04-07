Виктор Друзин завоевал «бронзу» на Кубке мира по артистическому плаванию

Накануне Эдуард Ким и Наргиза Болатова стали серебряными призёрами в соревнованиях микс-дуэтов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Во второй день проходящего в Пекине этапа Кубка мира по артистическому (синхронному) плаванию казахстанец Виктор Друзин стал бронзовым призером.

Наш соотечественник занял третье место в произвольном соло.

В свою очередь, дуэт Арина Пушкина/Ясмин Туякова занял 10 место в выступлении женских двоек в технической программе.

Накануне Эдуард Ким и Наргиза Болатова стали серебряными призёрами в соревнованиях микст-дуэтов техпрограммы, а сборная РК взяла бронзу в командных состязаниях.