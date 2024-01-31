Лишившийся пальцев житель Акмолинской области отсудил моральный ущерб

Общество
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Суд установил 100% вину работодателя

Фото Kazpravda.kz

Атбасарский районный суд Акмолинской области установил, что несчастный случай произошел на производстве и в произошедшем есть вина работодателя, передает Kazpravda.kz

Сборщик ТОО при контакте с работающим механизмом получил травму -  ему пришлось ампутировать 2/3 пальцев правой кисти. Он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного ему производственной травмой.  

Сообщается, что работодатель в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на то, что авария произошла по неосмотрительности работника. Между тем, судом установлено, что несчастный случай произошел на производстве, и в этом есть 100% вина работодателя.

Решением суда с ТОО взыскана сумма за моральный вред, а также расходы по оплате помощи представителя.

До вступления решения суда в силу, ТОО исполнило его в добровольном порядке, перечислив деньги в полном объеме.

#суд #Акмолинская область #несчастный случай #Производственная травма

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