Лишившийся пальцев житель Акмолинской области отсудил моральный ущерб

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Атбасарский районный суд Акмолинской области установил, что несчастный случай произошел на производстве и в произошедшем есть вина работодателя, передает Kazpravda.kz

Сборщик ТОО при контакте с работающим механизмом получил травму - ему пришлось ампутировать 2/3 пальцев правой кисти. Он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного ему производственной травмой.

Сообщается, что работодатель в удовлетворении иска просил отказать, ссылаясь на то, что авария произошла по неосмотрительности работника. Между тем, судом установлено, что несчастный случай произошел на производстве, и в этом есть 100% вина работодателя.

Решением суда с ТОО взыскана сумма за моральный вред, а также расходы по оплате помощи представителя.

До вступления решения суда в силу, ТОО исполнило его в добровольном порядке, перечислив деньги в полном объеме.