Впервые искусственный канал для отвода вешних вод в регионе прорыли в октябре 2024-го в Карасуском районе, где в результате обильного паводка пять озер слились воедино и образовали зону подтопления общей площадью 621 кв. м.

Проблемными остаются еще пять участков автодорог, разрушенные в период паводков. В зоне особого внимания – учас­ток трассы областного значения Койбагар – Карасу – Севастополь, который подтопило в результате разлива озера Вишневого. Именно в этом районе глава региона и предлагает построить отводной канал.

– Уже два года мы не можем приступить к восстановлению территории из-за того, что большое количество воды напирает на тело дороги. Большой объем накапливается и подходит к поселку Севастополь, поэтому необходимо снизить уровень воды до минимального, – сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.