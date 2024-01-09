Вице-министр финансов - о налогообложении таксистов

Ержан Биржанов рассказал, какие налоговые новшества их ждут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал правительства.
Он отметил, что на сегодня для водителей такси в РК предусмотрен специальный налоговый режим. Согласно требованиям закона, они должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и уплачивать 1%-ный подоходный налог посредством мобильного приложения. Зарегистрироваться они могут онлайн, для этого есть все возможности.
«В рамках новых требований считаем, что необходимо делать упор на роль агентов. К примеру, предложено рассматривать оператора в качестве налогоплательщика. То есть, если таксист будет работать с ним, то налоги, соответственно, будет уплачивать оператор. Думаем, что это войдет в нормы разрабатываемого Налогового кодекса, сейчас вопрос обсуждается с представителями бизнеса. Пока же для таксистов есть все возможности, посредством мобильного оператора и согласно патенту, уплачивать 1%-ный налог», - вице-министр.