Вице-министр финансов - о налогообложении таксистов

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Он отметил, что на сегодня для водителей такси в РК предусмотрен специальный налоговый режим. Согласно требованиям закона, они должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и уплачивать 1%-ный подоходный налог посредством мобильного приложения. Зарегистрироваться они могут онлайн, для этого есть все возможности.