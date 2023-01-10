Вице-премьер поручил ускорить разработку нацпроектов

Госорганы проводят работу по переносу показателей и мероприятий из действующих национальных проектов, а также по включению новых мер, вытекающих из предвыборной программы и других поручений главы государства в отраслевые концепции и планы развития.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

В Правительстве рассмотрели ход исполнения поручения премьер-министра по актуализации отраслевых концепций и планов развития государственных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Так, госорганами проводится работа по переносу показателей и мероприятий из действующих национальных проектов, а также по включению новых мер, вытекающих из предвыборной программы и других поручений главы государства в отраслевые концепции и планы развития.

Заместитель премьер-министра ­– министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заслушал доклады представителей министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития о ходе разработки новых национальных проектов «Доступный интернет» и «Чистая питьевая вода в каждом населенном пункте».

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил ускорить проведение работ по актуализации отраслевых концепций и планов развития, а также завершить разработку национальных проектов.