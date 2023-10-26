Вице-премьер поручил ускорить реализацию проекта G4 City

По словам вице-министра Бауыржана Омарбекова, необходимо начать строительство «якорных» объектов, которые станут сигналом для международных инвесторов о старте реализации проекта

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра — министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам дальнейшей реализации проекта «G4 Сity», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил, что все основные мероприятия Пошагового плана по реализации проекта G4 City исполняются в установленные сроки.

«Совместно с акиматом области разработан проект Плана организационных мероприятий по реализации поручения президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Алматинской области», — отметил Омарбеков.

В рамках Плана организационных мероприятий будет проведена работа по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, структуры государственного управления, штатной численности и другие мероприятия.

Кроме того, разрабатывается финансовая экономическая модель с учетом налоговых потерь, а также подготовлен проект Дорожной карты с определением сроков и закреплением ответственных исполнителей.

Акиматом области параллельно готовится проект постановления правительства о расширении границ территории СЭЗ.

Омарбеков отметил, что необходимо начать строительство «якорных» объектов, которые станут сигналом для международных инвесторов о старте реализации проекта.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил госорганам принять исчерпывающие меры по исполнению поручений премьер-министра РК, акимату Алматинской области совместно с госорганами ускорить реализацию проекта G4 City.