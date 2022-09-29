Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян

Вице-премьер – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в Сенате Парламента РК, высказался относительно требования закрыть границу для граждан России, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«40% нашего товарооборота идет из России, эти люди приехали из России. Это братский народ. Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то 80 лет назад наши деды вместе стояли на фронте. И сейчас мы должны им сказать, границы закрыты не приезжайте? После этого как мы будет выглядеть? Сможем ли себя уважать? Это национальная сущность нас как нации, мы дружелюбный гостеприимный народ. В свое время мы 100 народов приняли на своей территории», – аргументировал Жумангарин.

Между тем журналисты высказали опасение, что такой миграционный наплыв в страну может спровоцировать продовольственный кризис.

«Что касается продовольственной безопасности, мы ее обеспечим, за это можете не переживать. Мы ускоряем продвижение машин с продовольствием. На прошлой неделе были в Москве, разговаривали по этим вопросам тоже. В понедельник я был в Узбекистане, до этого – в Кыргызстане. По поставкам именно продовольственной продукции мы соглашения подписываем. Вчера встречался здесь с министром коммерции Пакистана по поставкам плодовоовощной продукции. Работа в этом направлении идет постоянно», – заверил вице-премьер.