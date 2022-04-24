Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана ознакомились с ходом реализации ИТЛК

В ходе рабочей поездки в Кыргызскую Республику заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов встретился с Первым заместителем председателя Кабинета министров КР Арзыбеком Кожошевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Стороны ознакомились с ходом реализации Индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-тилек». По проекту межправительственного Соглашения о регулировании деятельности ИТЛК, разработанный казахстанской стороной, проводятся процедуры внутригосударственного согласования и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение кыргызской стороны. В настоящее время прорабатываются вопросы строительства необходимой инфраструктуры ИТЛК.

По мнению сторон, создание ИТЛК благоприятно отразится на дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических отношений, активизирует деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран, будет стимулировать увеличение взаимного товарооборота между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

Отметим, концепция создания и функционирования совместных ИТЛК подготовлена в соответствии с поручением глав государств РК и КР, по итогам государственного визита Президента РК К.Токаева в Кыргызскую Республику 27 ноября 2019 года и 5-го заседания Высшего Межгосударственного Совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Также в ходе визита сторонами был поднят вопрос прозрачности взаимной торговли. По итогам переговоров, проведенных 19 апреля т. г., проверки проводятся только при отсутствии ЭСФ на перевозимый товар.

Кыргызская Республика является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-азиатском регионе. В числе первоочередных приоритетов для совместной работы мы видим наращивание объемов взаимной торговли. По итогам двух месяцев т.г. товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном вырос на 6,8% и составил $126,3 млн (январь-февраль 2021 г. – $118,2 млн.).

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