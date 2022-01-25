Вице-спикер Сената принял участие в заседании Бюро ПА ОБСЕ Политика 1416

Заместитель председателя Сената Аскар Шакиров принял участие в онлайн заседании Бюро Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, сообщает пресс-служба Сената РК.



Парламентарии обсудили и приняли решения по формату и условиям проведения Зимнего заседания Парламентской Ассамблеи, которое пройдет 24-25 февраля, а также по предстоящим в 2022 году наблюдательным миссиям на выборах.



В рамках заседания состоялось обсуждение текущих международных вопросов, в том числе ситуации в Казахстане.



Заместитель Председателя ПА ОБСЕ Аскар Шакиров подробно изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране.



Члены Бюро были ознакомлены с оценкой указанных событий, а также с ключевыми приоритетами страны в социально-экономической и общественно-политической сферах на предстоящий период, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым в ходе выступлений в нижней палате Парламента Казахстана и перед представителями отечественного бизнеса.



Особый акцент был сделан на стратегических реформах Главы государства в направлении дальнейшей демократизации, восстановления социальной справедливости в обществе, переформатирования работы правоохранительных органов в целях эффективной защиты граждан, конституционного строя и суверенитета.



Члены Бюро одобрили предложение о проведении в феврале онлайн брифинга по событиям в Казахстане для депутатов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.



Европейские депутаты выразили соболезнования и поддержку Казахстану в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, отметив важность проведения объективного расследования, результаты которого должны быть представлены международному сообществу.



Аскар Шакиров пригласил представителей ПА ОБСЕ посетить Казахстан с визитом, в ходе которого парламентарии могли бы ознакомиться с ситуацией в стране и обсудить соответствующие вопросы.



Данное предложение было принято, в связи с чем Заместитель Председателя Парламентской Ассамблеи, Специальный представитель по Центральной Азии Пиа Каума выразила намерение совершить визит в Казахстан.



