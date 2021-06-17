​Виват, врачи!

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Раушан Шулембаева

Выставку организовали Цент­ральный государственный музей РК и компания BI Group, ее основой стали фотопортреты медицинских работников, сделанные фотографом Русланом Мазуниным. На своей Instagram-странице Руслан выразил благодарность врачам, медсестрам и медбратьям, санитарам – всем, кто продолжает жертвовать собой ради спасения других.

Особое место на выставке заняли фотоматериалы, рассказываю­щие о Детской клинической инфекционной больнице и Центре фтизиопульмонологии Алматы в период пандемии.

Организаторы напомнили, что именно Детская инфекционная больница в ночь с 12 на 13 марта 2020 года приняла первого пациента с COVID-19. В связи с высокой опасностью заражения коронавирусом всех сотрудников больницы поселили в гос­тинице. Четыре месяца они не встречались с семьями и родными. Врачи даже записали трогательное видео своих маленьких детей, где они держат бумажные листы с надписью «Моя мама – герой! А я остаюсь дома, чтобы помочь врачам». Часть медработников сами переболели, многие в тяжелой форме, а некоторые, к сожалению, не справились с болезнью. Выздоровевшие медики вновь возвращались на работу, так как люди нуждались в них, число пациентов с КВИ только увеличивалось.

О героизме и самоотверженности медицинских работников свидетельствуют их пациенты, которых они спасли, буквально вернув с того света. На выставке можно увидеть фото 99-летнего алматинца, поступившего в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19, полисегментарная ковидная пневмония. А через две недели под аплодисменты персонала его выписали домой. Врачи назвали его выздоровление уникальным примером эффективности лечения. С таким же диагнозом поступил и 7-месячный ребенок, которого вскоре радостные родители заб­рали домой.

Интернет-страница Детской городской клинической инфекционной больницы Алматы полна благодарных постов. Людмила Углова, Евгений Аманбаев, Акмарал Бармамбекова, Амантай Бергалиев, Полина Лазуревская, Надежда Лободская, Жанат Ермекова, Маргарита Шустер, Александр Матковский и многие другие рассказывали, как врачи боролись за их жизнь. Люди перечисляли по имени-отчеству врачей, медсестер, младший медицинский персонал и даже буфетчиц, которые оставили свои семьи, чтобы вов­ремя кормить больных. Люди восторгались профессионализмом медиков, признавались им в любви. Желали здоровья и многие лета.

«Думаешь, что это пройдет мимо тебя, но случается иначе, – признавалась бывший пациент Диля Семби. – Сейчас я дышу полной грудью, без боли и готовлюсь к выписке... Бедные врачи, как они дышат в этих скафандрах?! И никто из них не пожаловался. Улыбаясь, они спрашивают о моем состоянии, каждые два часа меряют температуру, сатурацию, ставят кислород... Больных очень много, но медики стараются все вовремя успеть и успевают. Здоровье народа буквально в их руках».

Другой пациент написала, что сегодняшние медики – герои XXI века, и сравнила их с героями Второй мировой войны.

Благодарность двигала художниками Джохаром Юнусовым и Тамарой Елфимовой, которые на стене одного из алматинских домов нарисовали мурал, символизирующий битву медиков с коронавирусом. Художники уверены, что труд врачей неоценим, а фото их мурала стало одним из украшений выставки.

Медики, отличившиеся во время борьбы с пандемией коронавируса, награждены почетными знаками за высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам. Портреты героев можно увидеть на выставке. Свои картины им посвятили юные ученики изостудий «Арт-мастерская Лидии Дроздовой», детского клуба «Феникс», студии «Вдохновение» школы-лицея «Туран».

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