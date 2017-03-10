​Вижу – значит живу

Ветеран Вооруженных сил Казахстана Николай Сидоров прибыл в столицу по направлению военного госпиталя Актобе со сложным диагнозом. По его словам, за последние годы зрение резко ухудшилось, перед глазами стояла пелена, и что-то увидеть вблизи было практически невозможно. На протяжении долгого времени его мучили сильные головные боли.

Начальник офтальмологического отделения военного госпиталя в Астане старший лейтенант медицинской службы Андрей Кузлев принял решение провести операцию методом факоэмульсификации (удаление осложненной катаракты). Проведение операции было усложнено многими сопутствующими патологиями у пациента – повышенное артериальное давление, атеросклероз и недавно произошедший инсульт. Однако врачи оценили состояние и взялись провести операцию, чтобы вернуть ветерану зрение.

По словам старшего лейтенанта Анд­рея Кузлева, подобные операции проводятся в клинике не впервые, высокие результаты достигаются благодаря последним достижениям в офтальмологии и медицине. По прогнозам военных врачей Николай Сидоров уже через пару недель полностью восстановится.

– Счастье врача – это выписанные из клиники пациенты, которым он помог исцелиться, – поделилась доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы Гульпарида Байдильдаева (на фото).

Ветеран не устает благодарить военных врачей, вернувших ему зрение. Сейчас он действительно хорошо видит, читает мелкие шрифты вдали и вблизи. Сухость почти прошла, глаза не болят. Ветеран капли капает редко и делает упражнения, которые прописали врачи.

– Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу госпиталя. Проходил лечение за границей, но такого ответственного и профессионального подхода, как здесь, еще нигде не видел. Сегодня меня выписывают из клиники, и я возвращаюсь в Актобе, а вчера осмат­ривали роговицу и проверяли зрение, хотя уже сейчас понятно, что операция удалась, – отмечает он.

В Вооруженных силах Казахстана сфера военной медицины с каждым годом поднимается на качественно новый уровень. Об этом свидетельствует подготовка квалифицированных кадров, совершенствование материально-технической базы военно-медицинских учреждений и высокое качество лечения военнослужащих.