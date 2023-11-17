Включил газ и угрожал взорвать многоэтажку мужчина в Атырау (видео)

В Атырау задержали мужчину, угрожавшего взорвать многоэтажный дом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Атырауской области

15 ноября около 22:09 жительница Атырау сообщила в полицию о семейном конфликте в одной из квартир по проспекту Азаттык.

Как установили на месте стражи порядка, пьяный 44-летний мужчина запер дверь своей квартиры, открыл газ и угрожал взорвать дом.

Благо, его жена и сын успели покинуть жилье.

Были вызваны сотрудники АО «Атыраугазаймак», спасатели и скорая помощь.

Дебошир пролез из окна квартиры на крышу, где и был задержан полицейскими.

На жителя Атырау составили сразу несколько протоколов по адмстатьям «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», «Заведомо ложный вызов спецслужб», «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа», «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа». Собранные документы направлены в суд.

В ДП отметили, что суд только 5 ноября установил мужчине особые требования на год.