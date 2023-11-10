Вкус Алтая

– Мы можем объехать хоть полмира, но любить и понимать будем свою родину, – говорит главный энтузиаст гастрономического этнотуризма на Казахстанском Алтае Мухтар Тойбазаров.

Предприниматель не первый год пробует раскрутить Казах­станский Алтай в качестве крутого туристического бренда. Он убежден: только туризм способен изменить жизнь сельчан к лучшему. Гости, в том числе из-за рубежа, несут с собой энергию, атмосферу новизны, деньги. На все сто востребован известный рецепт «хлеба и зрелищ» – нужны качественные продукты, сувениры, история, мифы, самобытность, колорит… Именно все то, чем богаты восточноказахстанские села.

– Люди выращивают скот, готовят айран, сметану, масло, собирают ягоды и грибы, – говорит Мухтар. – Для горожан и иностранцев это экзотика, они готовы платить, чтобы все увидеть своими глазами.

Как прославилось на весь мир озеро Комо? Понятно, что оно расположено в красивом месте, в предгорьях Альп. Но одного этого мало, чтобы прослыть райским уголком. Еще со времен Римской империи с чьей-то легкой руки Комо назвали великим. Здесь стали селиться талантливые мастера, а в XVIII–XIX веках мес­то, по словам Мухтара, пропиталось ароматом аристократии. Владельцы старинных вилл соревновались в изысканности, с конца XIX века стал нарастать поток желающих полюбоваться ландшафтной и архитектурной эстетикой. Местные небольшие города вдоль побережья до сих пор называют очаровательными. Узкие улочки, крутые лестницы, пряничные домики, вписанные в горный рельеф, зеленые террасы… Восторг для туристов. На сегодня озеро Комо и деньги – это понятия-синонимы.

– Длина итальянского озера 46 километров, ширина 4 километра, – говорит предприниматель. – Для сравнения: длина Бухтарминского водохранилища 425 километров, ширина 35 километров, длина Зайсана 105 километров, ширина до 48 километ­ров. Итальянцы посадили сады, укоренили роскошь, собрали выдуманные и невыдуманные истории и рукотворным способом сделали уголок своей страны модным брендом. Туризм можно раскрутить везде, где есть предпосылки. Но нужны огромная энергия и море фантазии.

В принципе, давно известно, какие изюминки делают отдых незабываемым. После Италии в памяти остается вкус настоящей итальянской пиццы, после Грузии – вкус хинкали, кухня белорусов ассоциируется­ с драниками, немецкая – со штруделем. Так родилась идея создания рецептов на основе традиционных для Рудного Алтая национальных блюд с использованием стопроцентно местных продуктов – алтайского меда, гречихи, мяса марала, ягод, орехов, трав… Например, бешбармак не просто варят, а томят в казане с добавлением собранного в горах лука-слизуна. Казахское блюдо получается с особенным ароматом. Или курт, перетертый и взбитый со сливками и местными травами, становится казахским пармезаном.

– В основе, конечно, рецепты апашек из отдаленных аулов, знания, оставленные нашими предками, – рассказывает Мухтар. – Плюс мы изучаем кухню народов, проживающих в Восточном Казахстане.

В идею «вкусных» туров как нельзя лучше вписалось многооб­разие края. В Уланском, Курчумском, Зайсанском районах сохранились аулы с чисто казахской этникой, в Катон-Карагайском районе и Риддере – старообрядческие села, в Шемонаихинском – немецкая диаспора. Гости в течение дня знакомятся с чудесной природой, а вечером их приглашают на гастроужин, где подают что-то «коронное». Например, няню – запеченную баранью сычугу, фаршированную гречкой и мясом. Это блюдо из славянской кухни упоминал в «Мерт­вых душах» Гоголь, Чичикова угощают им со словами: «Эдакой няни вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!»

На первых порах команда Мухтара Тойбазарова остановилась на проверенном трехдневном формате, или туре выходного дня. Он самый удобный для горожан. Первый день – знакомство с Западным Алтаем, его озерами, заповедником и угощением из русской печи. В меню, например, тар-тар из груздей со сметанным соусом и караваем, харя с салатом из черемши и яйца, квас, сугудай из форели с мочеными яблоками, пирог с ревенем и земляничным вареньем. Второй день – путешествие по Калбинскому хребту на Сибинские озера. Гостей встречают в семье потомственных беркутчи, проводят мастер-класс по изготовлению курта. Накрывают дастархан с баурсаками, салатами с казы, талканом с грибами, равиоли с жая и туздыком, балкаймаком, смородиной, муссом из курта с копченой грушей...

Третий день – историко-археологический микс по Усть-Каменогорску с финальным гастроужином.

– Такие блюда не встретишь в ресторанах и точно удивишь ими иностранцев, – делится мнением предприниматель. – Нацио­нальная кухня – это часть истории, и гас­т­ротуризм позво­ляет в буквальном смысле ее попробовать. Гости увозят в своей памяти эстетику края.

На сегодня у команды усть-каменогорского предпринимателя отработаны еще гастротуры по Катон-Карагайскому району и на заповедное озеро Маркаколь. По словам участников, за три дня получаешь впечатлений на целый год.

– Стартовали из Усть-Каменогорска, – рассказала о недавнем путешествии жительница Астаны Гульнар Нугуманова. – Первая остановка была на смотровой площадке на Осиновском перевале. Это знаменитый серпантин. С высоты открывается фантастической красоты ущелье, буйство осенних красок! Нам еще рассказали историю строительства автотрассы Восточное кольцо.

В селе Улькен Нарын по-хорошему удивил уровень сервиса в районном Туристском информационном центре. Для гостей работала сувенирная лавка и отдел со знаменитым катон-карагайским медом и продукцией пчеловодства. Гид рассказал о маршрутах, в том числе в старообрядческое село Коробиху – медовую столицу Казахстанского Алтая. Здесь есть гостевые дома, под которые реконструировали настоя­щие русские избы. Снаружи они такие же, как 100 лет назад, а внутри с современным дизайном и всеми благами цивилизации.

– Был изумительный обед из натуральных продуктов с собственного подсобного хозяйства, а затем поездка на горную пасеку, – поделилась впечатлениями Гульнар. – Вы пробовали мед прямо из сотов? Незабывае­мый вкус!

Реки, горы, осенние краски, чистейший воздух... По словам Гульнар, в казахском языке есть точное выражение, описывающее состояние ее души во время поездки по Катон-Карагайскому краю, – көз тоймайды. Глядеть и не наглядеться! Но ландшафты с первозданной нетронутой природой в регионе – это еще не все. Наконец, стала расти реально вос­требованная туристическая инфраструктура. Минувшим летом в рамках проекта строительства отелей через каждые 100 км пути такой уголок комфорта открылся­ в районе села Барлык. Здесь можно воспользоваться цивилизованным туалетом, выпить кофе, отдохнуть.

В целом, по мнению Гульнар, раскручиваемый в Восточном Казахстане гастрономический этнотуризм по-хорошему отличает погружение в историю. Тем более что есть о чем рассказать. Только в Катон-Карагайском районе, например, сохранилось историческое казахское кладбище с большими деревянными крашеными мазарами. Только здесь можно увидеть действующий памятник Первой мировой войне – Австрийскую дорогу, построенную больше 100 лет назад пленными австрийцами и венграми. Горная долина с речкой Кабой, через которую пролегает историческая трасса, – это клондайк для археологов. Здесь сохранились десятки древних курганов саков и ранних тюрков. Плюс есть музей-заповедник «Берел» с экспонатами из скифо-сакских погребений, и он по-прежнему продолжает удивлять новыми находками! Есть музей писателя Оралхана Бокея, заповедные тропы Катон-Карагайского национального природного парка...

– Вечером нас ждал коронный ужин, – рассказала жительница столицы. – Представьте: гаснет свет, и к столу несут огненное блюдо – куырдак, запеченный в тыкве. Как рассказал шеф-повар, на востоке мясо не коптят, как на севере страны, не берут осетра, как на западе. Казы и жая томят шесть часов в казане на подстилке из лука и горных трав Алтая. Вкус – не передать словами, до сих пор слюнки текут.

Свой гастротур по Казахстанскому Алтаю Гульнар сравнила с духовными практиками – то же состояние умиротворения, приподнятости и наполнен­ности энергией.

– Хочу вернуться в эти места, возможно, зимой или летом, – заключила астанинка. – Я буду стремиться сюда, здесь осталась частичка моей души.