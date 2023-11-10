Вкус Алтая

Общество
44
Галина Вологодская

Природа, история и неповторимая национальная кухня – по такому рецепту на востоке страны развивают крутой туризм.

фото автора

– Мы можем объехать хоть полмира, но любить и понимать будем свою родину, – говорит главный энтузиаст гастрономического этнотуризма на Казахстанском Алтае Мухтар Тойбазаров.

Предприниматель не первый год пробует раскрутить Казах­станский Алтай в качестве крутого туристического бренда. Он убежден: только туризм способен изменить жизнь сельчан к лучшему. Гости, в том числе из-за рубежа, несут с собой энергию, атмосферу новизны, деньги. На все сто востребован известный рецепт «хлеба и зрелищ» – нужны качественные продукты, сувениры, история, мифы, самобытность, колорит… Именно все то, чем богаты восточноказахстанские села.

– Люди выращивают скот, готовят айран, сметану, масло, собирают ягоды и грибы, – говорит Мухтар. – Для горожан и иностранцев это экзотика, они готовы платить, чтобы все увидеть своими глазами.

Как прославилось на весь мир озеро Комо? Понятно, что оно расположено в красивом месте, в предгорьях Альп. Но одного этого мало, чтобы прослыть райским уголком. Еще со времен Римской империи с чьей-то легкой руки Комо назвали великим. Здесь стали селиться талантливые мастера, а в XVIII–XIX веках мес­то, по словам Мухтара, пропиталось ароматом аристократии. Владельцы старинных вилл соревновались в изысканности, с конца XIX века стал нарастать поток желающих полюбоваться ландшафтной и архитектурной эстетикой. Местные небольшие города вдоль побережья до сих пор называют очаровательными. Узкие улочки, крутые лестницы, пряничные домики, вписанные в горный рельеф, зеленые террасы… Восторг для туристов. На сегодня озеро Комо и деньги – это понятия-синонимы.

– Длина итальянского озера 46 километров, ширина 4 километра, – говорит предприниматель. – Для сравнения: длина Бухтарминского водохранилища 425 километров, ширина 35 километров, длина Зайсана 105 километров, ширина до 48 километ­ров. Итальянцы посадили сады, укоренили роскошь, собрали выдуманные и невыдуманные истории и рукотворным способом сделали уголок своей страны модным брендом. Туризм можно раскрутить везде, где есть предпосылки. Но нужны огромная энергия и море фантазии.

В принципе, давно известно, какие изюминки делают отдых незабываемым. После Италии в памяти остается вкус настоящей итальянской пиццы, после Грузии – вкус хинкали, кухня белорусов ассоциируется­ с драниками, немецкая – со штруделем. Так родилась идея создания рецептов на основе традиционных для Рудного Алтая национальных блюд с использованием стопроцентно местных продуктов – алтайского меда, гречихи, мяса марала, ягод, орехов, трав… Например, бешбармак не просто варят, а томят в казане с добавлением собранного в горах лука-слизуна. Казахское блюдо получается с особенным ароматом. Или курт, перетертый и взбитый со сливками и местными травами, становится казахским пармезаном.

– В основе, конечно, рецепты апашек из отдаленных аулов, знания, оставленные нашими предками, – рассказывает Мухтар. – Плюс мы изучаем кухню народов, проживающих в Восточном Казахстане.

В идею «вкусных» туров как нельзя лучше вписалось многооб­разие края. В Уланском, Курчумском, Зайсанском районах сохранились аулы с чисто казахской этникой, в Катон-Карагайском районе и Риддере – старообрядческие села, в Шемонаихинском – немецкая диаспора. Гости в течение дня знакомятся с чудесной природой, а вечером их приглашают на гастроужин, где подают что-то «коронное». Например, няню – запеченную баранью сычугу, фаршированную гречкой и мясом. Это блюдо из славянской кухни упоминал в «Мерт­вых душах» Гоголь, Чичикова угощают им со словами: «Эдакой няни вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!»

На первых порах команда Мухтара Тойбазарова остановилась на проверенном трехдневном формате, или туре выходного дня. Он самый удобный для горожан. Первый день – знакомство с Западным Алтаем, его озерами, заповедником и угощением из русской печи. В меню, например, тар-тар из груздей со сметанным соусом и караваем, харя с салатом из черемши и яйца, квас, сугудай из форели с мочеными яблоками, пирог с ревенем и земляничным вареньем. Второй день – путешествие по Калбинскому хребту на Сибинские озера. Гостей встречают в семье потомственных беркутчи, проводят мастер-класс по изготовлению курта. Накрывают дастархан с баурсаками, салатами с казы, талканом с грибами, равиоли с жая и туздыком, балкаймаком, смородиной, муссом из курта с копченой грушей...

Третий день – историко-археологический микс по Усть-Каменогорску с финальным гастроужином.

– Такие блюда не встретишь в ресторанах и точно удивишь ими иностранцев, – делится мнением предприниматель. – Нацио­нальная кухня – это часть истории, и гас­т­ротуризм позво­ляет в буквальном смысле ее попробовать. Гости увозят в своей памяти эстетику края.

На сегодня у команды усть-каменогорского предпринимателя отработаны еще гастротуры по Катон-Карагайскому району и на заповедное озеро Маркаколь. По словам участников, за три дня получаешь впечатлений на целый год.

– Стартовали из Усть-Каменогорска, – рассказала о недавнем путешествии жительница Астаны Гульнар Нугуманова. – Первая остановка была на смотровой площадке на Осиновском перевале. Это знаменитый серпантин. С высоты открывается фантастической красоты ущелье, буйство осенних красок! Нам еще рассказали историю строительства автотрассы Восточное кольцо.

В селе Улькен Нарын по-хорошему удивил уровень сервиса в районном Туристском информационном центре. Для гостей работала сувенирная лавка и отдел со знаменитым катон-карагайским медом и продукцией пчеловодства. Гид рассказал о маршрутах, в том числе в старообрядческое село Коробиху – медовую столицу Казахстанского Алтая. Здесь есть гостевые дома, под которые реконструировали настоя­щие русские избы. Снаружи они такие же, как 100 лет назад, а внутри с современным дизайном и всеми благами цивилизации.

– Был изумительный обед из натуральных продуктов с собственного подсобного хозяйства, а затем поездка на горную пасеку, – поделилась впечатлениями Гульнар. – Вы пробовали мед прямо из сотов? Незабывае­мый вкус!

Реки, горы, осенние краски, чистейший воздух... По словам Гульнар, в казахском языке есть точное выражение, описывающее состояние ее души во время поездки по Катон-Карагайскому краю, – көз тоймайды. Глядеть и не наглядеться! Но ландшафты с первозданной нетронутой природой в регионе – это еще не все. Наконец, стала расти реально вос­требованная туристическая инфраструктура. Минувшим летом в рамках проекта строительства отелей через каждые 100 км пути такой уголок комфорта открылся­ в районе села Барлык. Здесь можно воспользоваться цивилизованным туалетом, выпить кофе, отдохнуть.

В целом, по мнению Гульнар, раскручиваемый в Восточном Казахстане гастрономический этнотуризм по-хорошему отличает погружение в историю. Тем более что есть о чем рассказать. Только в Катон-Карагайском районе, например, сохранилось историческое казахское кладбище с большими деревянными крашеными мазарами. Только здесь можно увидеть действующий памятник Первой мировой войне – Австрийскую дорогу, построенную больше 100 лет назад пленными австрийцами и венграми. Горная долина с речкой Кабой, через которую пролегает историческая трасса, – это клондайк для археологов. Здесь сохранились десятки древних курганов саков и ранних тюрков. Плюс есть музей-заповедник «Берел» с экспонатами из скифо-сакских погребений, и он по-прежнему продолжает удивлять новыми находками! Есть музей писателя Оралхана Бокея, заповедные тропы Катон-Карагайского национального природного парка...

– Вечером нас ждал коронный ужин, – рассказала жительница столицы. – Представьте: гаснет свет, и к столу несут огненное блюдо – куырдак, запеченный в тыкве. Как рассказал шеф-повар, на востоке мясо не коптят, как на севере страны, не берут осетра, как на западе. Казы и жая томят шесть часов в казане на подстилке из лука и горных трав Алтая. Вкус – не передать словами, до сих пор слюнки текут.

Свой гастротур по Казахстанскому Алтаю Гульнар сравнила с духовными практиками – то же состояние умиротворения, приподнятости и наполнен­ности энергией.

– Хочу вернуться в эти места, возможно, зимой или летом, – заключила астанинка. – Я буду стремиться сюда, здесь осталась частичка моей души.

#туризм #Алтай #этнотуризм #гастротур

Популярное

Все
«Отомщу Жансае Абдумалик!»
Репортеры без границ
Вкус Алтая
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
О наших сокровищах узнает весь мир
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
Режим ЧС ввели в Италии
Ни к селу ни к городу
Газель с детьми загорелась на трассе Аркалык – Торгай
Гигантскую свёклу вырастили в области Жетысу
Сильные духом
Жертвами землетрясения в Непале стали более 120 человек
Билет в детство
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Приказ выше кодекса?
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Репортеры без границ
Почти миллиард тенге из денег компании промотал гендиректор…
На 58 млн тенге оштрафовали "зайцев" столичных автобусов
Количество работающих казахстанцев выросло на 39%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]