Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел дело по иску Ж. к ТОО «К» о возмещении ущерба, причинённого в результате затопления жилого помещения, сообщает Kazpravda.kz

В ходе судебного разбирательства установлено, что затопление квартиры произошло из-за прорыва трубы системы отопления, проложенной под стяжкой пола. Затопление квартиры произошло дважды. Согласно заключению специалиста, причиной разрыва трубы горячего водоснабжения (ГВС) явилось использование некачественных материалов. Монтажные работы выполнялись ТОО «К».

Истец самостоятельно сделал ремонт квартиры, приобрел строительные материалы и заменил повреждённую мебель. Расходы подтвердил документами. Кроме того, в материалах дела были представлены акты о затоплении, составленные непосредственно после инцидента, а также экспертное заключение, подтверждающее как причину произошедшего, так и размер понесённого ущерба.

Суд пришёл к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил иск частично. Он постановил взыскать с ТОО «К» 3 млн тенге в счёт компенсации ущерба. В остальной части исковых требований суд отказал. Решение суда вступило в законную силу.