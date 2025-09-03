Владелец квартиры в Астане судился с компанией из-за потопа

ЖКХ
3

Квартира пострадала из-за прорыва трубы системы отопления, проложенной под стяжкой пола.

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел дело по иску Ж. к ТОО «К» о возмещении ущерба, причинённого в результате затопления жилого помещения, сообщает Kazpravda.kz

В ходе судебного разбирательства установлено, что затопление квартиры произошло из-за прорыва трубы системы отопления, проложенной под стяжкой пола. Затопление квартиры произошло дважды. Согласно заключению специалиста, причиной разрыва трубы горячего водоснабжения (ГВС) явилось использование некачественных материалов. Монтажные работы выполнялись ТОО «К».

Истец самостоятельно сделал ремонт квартиры, приобрел строительные материалы и заменил повреждённую мебель. Расходы  подтвердил документами. Кроме того, в материалах дела были представлены акты о затоплении, составленные непосредственно после инцидента, а также экспертное заключение, подтверждающее как причину произошедшего, так и размер понесённого ущерба.

Суд пришёл к выводу об обоснованности требований истца и удовлетворил иск частично. Он постановил взыскать с ТОО «К»  3 млн тенге в счёт компенсации ущерба. В остальной части исковых требований суд отказал. Решение суда вступило в законную силу. 

#суд #квартира #потоп

Популярное

Все
Смена графика работы в Астане: что изменится
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Когда покрасить – значит защитить
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

В Аккайын пришел природный газ
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
В зоне особого контроля
У МЧС появится новая функция

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]