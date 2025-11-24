Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями

Айман Аманжолова
корреспондент

Запрет будет действовать для лиц младше 16 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство Малайзии объявило о намерении с 2026 года запретить регистрацию в соцсетях для пользователей младше 16 лет, сообщает портал New Straits Times.

По словам министра коммуникаций Фахми Фадзила, платформы должны подготовить систему электронной идентификации (eKYC) к введению запрета.

«Мы ожидаем, что все поставщики платформ будут готовы реализовать меры к следующему году», - заявил министр.

В ближайшие месяцы власти Малайзии намерены обсудить с операторами и обществом детали внедрения системы проверки возраста и предусмотреть механизм контроля соблюдения.

Ранее в октябре на уровне кабинета министров было принято решение поднять минимальный возраст социальных сетей с 13 до 16 лет. Правительство Малайзии отмечает, что эта мера направлена на снижение рисков для подростков: от кибербуллинга и онлайн-мошенничества до сексуального насилия через интернет. 

 

#соцсети #подростки #запрет #Малайзия

