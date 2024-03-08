Влюбленная в границу

В далеком 1998 году выпускница факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Тамара Даулетбаева устроилась корреспондентом в газету «Отан сақшысы – Часовой Родины». За прошедшее с тех пор время энергичная женщина объездила практически все приграничные регионы страны, ознакомилась с бытом и условиями службы защитников священных рубежей Родины.

Любимая рубрика Тамары Куанышбековны – «Испытано на себе». Много раз она вместе с солдатами и офицерами заступала в наряды, караулы. Надолго запомнился ей случай патрулирования участка границы в составе одного из конных подразделений. Тогда лошадь под Тамарой, испугавшись шума, понесла и чуть было не опрокинула всадницу.

В другой раз ночью, возвращаясь в отделение вместе с пешим нарядом, журналист заметила в темноте светящиеся блики. Как пояснили ей попутчики-военнослужащие, то были волчьи зрачки. Хищники сопровождали воинов до самой заставы (!), однако близко подойти побоялись, учуяв запах оружия.

– Страху натерпелась в тот вечер – никогда не забуду! – вздыхает военкор. – Если бы вы знали, какой это тяжелый и кропотливый труд – служба на границе. Пешие наряды проходят порой больше 15 километров по зыбучим пескам пустыни либо в труднодоступной горной местности. Попробуйте пройти такое расстояние зимой, в буран или летом в сорокаградусную жару! Вдвоем с напарником, в полной боевой выкладке. Причем нужно тщательно проверять контрольно-следовую полосу и вернуться в подразделение в точно назначенное время, ни минутой позже!

А на заставах всегда наготове тревожные группы, которые при поступлении сигнала о нарушении границы немедля отправляются на место ЧП. Неслучайно Пограничная служба КНБ считается одним из самых боеспособных родов войск, находящихся в постоянной бое­вой готовности даже в мирное время. Ведь именно пограничники первыми встречают любого гостя – и друга, и врага. В случае войны первые боевые столкновения происходят всегда на кордоне.

К слову, военная форма нравится Тамаре Даулетбаевой с самого детства, хотя в семье ее нет военнослужащих. Родилась и выросла она в селе Алпамыс Мактааральского района нынешней Туркестанской области. Первые статьи будущего журналиста были опубликованы в районной газете, когда Тамара училась еще в восьмом классе. Поэтому после школы выбор пал на журфак, по окончании которого девушка связала свою дальнейшую жизнь с Погранслужбой.

– Можно сказать, влюбилась в границу с первого взгляда! – смеется подполковник запаса. – Здесь служат настоящие батыры – храбрые, сильные, понимающие возложенную на них большую ответственность. Воины в зеленых фуражках знают, что за ними – Родина. Это ощущение проявляется именно на последних рубежах страны.

В архиве Тамары Куанышбековны множест­во репортажей, интервью о буднях пограничников. Ее хобби – записывать интересные события из жизни солдат и офицеров, на долю которых выпала непростая задача охранять спокойный сон своих близких, земляков, сограждан, всех казахстанцев. Именно такие факты дают журналисту творческое вдохновение, желание трудиться дальше в стенах родного издания.

– Тамара Куанышбековна являет собой воплощение самых высоких стандартов профессионализма в военной журналистике, – дает оценку коллеге экс-главный редактор газеты «Отан сақшысы – Часовой Родины», военкор Радик Кагенов. – За годы службы в нашей редакции она показала невероятное усердие и преданность ремеслу. Ее материалы проникнуты глубоким пониманием работы пограничных застав и отделений. Тамара не только делится знаниями и опытом с молодыми коллегами, но и служит для них наставником, воспитала целую плеяду профессионалов.

Член Союза журналистов Казахстана неоднократно становилась победителем и призером республиканских конкурсов, посвященных юбилеям Абая Кунанбайулы, Абиша Кекильбае­ва, других выдающихся писателей и поэтов. Из-под пера Тамары вышли в свет книги «Арда туғандар» и «Шекара соқпақтары». В ближайших планах обладателя званий «Ақпарат саласының үздігі» и «Лучший военный журналист 2023 года» – написание очередных строк о жизни пограничников. Наша коллега гордится тем, что вносит вклад в дело воспитания патриотизма у молодежи, и желает, чтобы ремесло военкора было востребовано в Казахстане только в мирное время.