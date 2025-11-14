В центре внимания форума оказалась тема, созвучная реальным потребностям экономики, – «Рабочие профессии – драйвер роста». И не случайно: именно мастера своего дела стоят за ростом промышленности, АПК, транспорта, строительства и новых технологий.

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов и губернатор Омской области Виталий Хоценко подписали План мероприятий на 2025–2028 годы. Документ охватывает широкий спектр направлений – от экономики и науки до гуманитарных проектов. По сути, это дорожная карта развития двух регионов на ближайшие четыре года, нап­равленная на повышение конкурентоспособности, расширение совместных проектов и укрепление добрососедских связей.

Делегация СКО также приняла участие в пленарной сессии с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина в формате видеосвязи. Глава государства подчеркнул, что Россия остается одним из ключевых экономических партнеров страны. Для СКО это особенно ощутимо: более 60% внешней торговли региона приходится именно на Российскую Федерацию. За пять лет товарооборот вырос в 1,6 раза и достиг 697 млн долларов.

Северный регион Казахстана активно взаимодействует не только с ближайшими соседями – Омской, Курганской и

Тюменской областями, но и с Татарстаном. СКО экспортирует в Россию продукцию перерабатывающей промышленности и АПК, а в обратном направлении получает сырье, материалы и комплектующие. Такой обмен усиливает экономическую связку и помогает предприятиям обеих стран развивать высокотехнологичные производства.

Форум показал: сотрудничество между СКО и российскими регионами не просто продолжается – оно становится динамичнее, шире и амбициознее. А значит, впереди новые проекты, инвестиции и возможности для людей рабочих профессий – тех, кто ежедневно создает фундамент экономического роста.