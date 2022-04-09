На реке Каратал в городе Талдыкоргане спасен мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

9 апреля в 00:42 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане мужчина 1989 года рождения на автомобиле Mitsubishi Pajero хотел переехать реку Каратал и застрял.

Уже на месте спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС области установили, что машина застряла посреди реки Каратал на месте сильного течения и на глубине 1,5-2 метра. Человек, находящийся в машине, забрался на крышу авто.

С помощью спасательной верёвки и жилета мужчина был спасен и благополучно доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждался.