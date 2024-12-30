Внесены изменения в учебные планы военных вузов страны

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В 2024 году в Казахстане продолжалась модернизация военных учебных заведений, что позволило улучшить подготовку кадров для Вооруженных сил Республики Казахстан

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В уходящем году для повышения качества подготовки военных специалистов учебный процесс в вузах Министерства обороны интегрирован с планом боевой подготовки Вооруженных сил. Увеличено время проведения войсковой стажировки курсантов. Это положительно сказывается на приобретении ими практического опыта.

С учетом сложной геополитической ситуации и анализа современных вооруженных конфликтов переработаны учебные планы и программы подготовки военных специалистов в современных условиях.

В Национальном университете обороны создан факультет мобилизационной подготовки, где высококвалифицированные преподаватели готовят специалистов для различных государственных органов.

Еще одним успешным примером оптимизации образовательного процесса можно назвать Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи. Здесь срок обучения сокращен с 5 до 4 лет, при этом учебная программа осталась прежней. Такой шаг позволил повысить интенсивность и эффективность обучения.

В Военном институте Сухопутных войск для курсантов- выпускников внедрен курс «Сардар», направленный на развитие лидерских качеств, совершенствование инструкторско-методических навыков, повышение профессионального мастерства и физического уровня будущих офицеров.  Результаты прохождения курса будут влиять на распределение курсантов на офицерские должности в подразделения Вооруженных сил.

Свыше 500 военнослужащих направлены на обучение в зарубежные военные вузы и учебные центры

В рамках Соглашения о подготовке военных кадров для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также двусторонних международных договоров на обучение в вузы и учебные центры зарубежных государств направлены 390 военнослужащих.

139 из них проходят обучение в магистратуре, ординатуре, адъюнктуре и бакалавриате в военно-учебных заведениях Российской Федерации, 37 военнослужащих направлены на обучение в Турецкую Республику, 13 обучаются в вузах США, остальные – по программам бакалавриата и магистратуры в Беларуси, Узбекистане, Индии, Италии, Китае и Корее.

В рамках двустороннего сотрудничества 190 военнослужащих казахстанской армии прошли курсовую подготовку в США, Турции, Италии, Польше, Узбекистане, Азербайджане, Китае, Корее, Пакистане и Индии.

Впервые в рамках образовательной программы в магистратуре факультета «Академия Генерального штаба Вооруженных сил» Национального университета обороны Казахстана прошли обучение четверо военнослужащих из Кореи, Ирана и Пакистана. Продолжают обучение два офицера из Вооруженных сил Франции и Индии.

Свыше 700 военнослужащих и гражданского персонала прошли курсы повышения квалификации на отечественных предприятиях

В Национальном университете обороны 550 военнослужащих окончили курсы повышения квалификации по 14 направлениям. 

Кроме того, свыше 150 военнослужащих и лица гражданского персонала прошли обучение по изучению и обслуживанию боевых машин «Арлан», профилактике религиозного экстремизма и терроризма, противопожарной защите, орнитологическому обеспечению полетов, строительству и эксплуатации зданий специального и общевойскового назначения, по информационной и кибербезопасности, радиационной безопасности и бухгалтерские курсы на базе государственных органов и отечественных предприятий оборонной промышленности.

Около 15 000 офицеров и сержантов запаса поступили на военные кафедры в уходящем году

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поручил пересмотреть программы военной подготовки офицеров и сержантов запаса на военных кафедрах с учетом критериев, предъявляемых Вооруженными силами. Им даны указания по рассмотрению проведения учебных сборов по аналогии курсов «Сардар», разработанных для курсантов-выпускников Военного института Сухопутных войск.

В организациях высшего и послевузовского образования функционирует 41 военная кафедра, где осуществляется подготовка около 15 тысяч студентов по программам офицеров и сержантов запаса. Из них по программам подготовки офицеров запаса – 6 744 человека, сержантов запаса – 8 048 человек. Студенты, прошедшие обучение по программам офицеров запаса, призываются на воинскую службу Постановлением Правительства Республики Казахстан сроком на два года.

В образовательный процесс военных вузов внедрен искусственный интеллект

Одним из наиболее значимых достижений в сфере военного образования Казахстана в 2024 году стала разработка и внедрение военной многофункциональной образовательной платформы, которая объединила в себе все военно-учебные заведения Казахстана. Уже сегодня 150 военнослужащих проходят онлайн обучение по 10 направлениям повышенияк валификации без отрыва от места постоянной дислокации. 10 слушателей уже получили сертификат установленного образца.

Платформа развернута в Военном институте Сухопутных войск, в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи города Алматы, в Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе и Национальном университете обороны в городе Астана.

Она представляет собой отдельные модули, выполняющие различные трудозатратные функции. Включает межвузовскую библиотеку, документы по планированию учебного процесса, электронные журналы и цифровые образовательные ресурсы.

С 1 сентября 2024 года начался образовательный процесс с использованием электронных журналов и цифровых образовательных ресурсов, что значительно улучшило мониторинг успеваемости курсантов.

#Образование #университет #МО #военный

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