Вносятся изменения в правила в сфере воздушной обороны

Армия
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Изменения вносятся с целью приведения в соответствие норм правил с законами, передает Kazpravda.kz

Фото: depositphotos.com

Управление главнокомандующего Силами воздушной обороны подготовило проект постановления Правительства РК «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 февраля 2018 года № 73 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан».

Изменения вносятся с целью приведения в соответствие норм правил с законами «О правовых актах» и «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». Основные коррективы связаны с уточнением терминологии. Так, по тексту понятие «беспилотные летательные аппараты» заменено на «беспилотные воздушные суда». Кроме того, с учетом требования Закона РК «О правовых актах» при отсылке на законы убраны даты их принятия.

С полным текстом проекта постановления Правительства можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 28 ноября текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15292243

#армия #учение #воздушная оборона

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