Процедуры регулирования особо охраняемых природных территорий изменят в РК

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметила, представляя нормы, сенатор Ольга Булавкина, целью законопроекта является  дальнейшее совершенствование законодательства и устранение правовых пробелов в вопросах регулирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

«Отсутствие в действующем законодательстве правовых механизмов для жизнеобеспечения населенных пунктов, а также социальных и стратегических объектов, расположенных на территориях ООПТ,  в том числе строительство и ремонтные работы по их эксплуатации, создавали не только препятствия, но и угрозы для полноценного функционирования этих объектов.  Это действительно важные вопросы, так как они затрагивают баланс между охраной ООПТ и необходимостью поддержания развития социальной и инженерной инфраструктуры», - сказала Булавкина. 

В связи с этим концепция законопроекта предусматривает разрешение актуальных проблемных вопросов, связанных с функционированием населенных пунктов, социальных и стратегических объектов, а также инфраструктуры, которые существовали на данных земельных фондах еще до создания ООПТ.

В ходе рассмотрения законопроекта в Мажилисе Парламента рабочей группой проведено 11 рабочих совещаний, в  рамках которых был внесен ряд поправок, направленных на регулирование  вышеназванных вопросов. 

Поправками предусматривается разрешение перевода земель особо охраняемых природных территорий для обеспечения функционирования сельских населенных пунктов и/или объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи). При этом данная норма будет распространяться только на вышеперечисленные объекты, существовавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий.

Также рабочая группа поддержала предлагаемые инициаторами поправки касательно расширения перечня исключительных случаев, при которых допускается  перевод земель для строительства селе-, оползне-, лавинозащитных сооружений из земель отдельных категорий.

«Как вам известно, в стране имеются территории, которые подвержены различным природным опасностям, таким как оползни, лавины и сели. Они чаще всего связаны с горными и предгорными районами, где рельеф и климатические условия способствуют возникновению данных явлений. Например, только по ВКО 13 селеопасных очагов, которые находятся в Катон-Карагайском и Зайсанском районах, в городе Риддере и районе Алтай, 9 оползнеопасных участков. В верховьях гор вышеуказанных районов образуется 144 моренных озера, которые представляют угрозу 11 населенным пунктам. В верховьях рек Большая Алматинка и Аксай находится 116 селеопасных участков, 114 ледников, 35 морено-ледниковых озер, девять из которых являются прорывоопасными. В зоне воздействия селей могут оказаться несколько тысяч объектов, около 40 тысяч человек.  В этой связи, строительство селезащитных, оползнезащитных и снегозадерживающих сооружений является важной мерой для защиты населения и инфраструктуры от опасных природных явлений», - аргументировала предлагаемые нормы сенатор. 

Эти сооружения помогают минимизировать риски, связанные с селями, снежными лавинами и оползнями, обеспечивая не только сохранность объектов хозяйствования, но и в первую очередь, безопасность людей.

Кроме того, в связи с тем, что часть горных рек республики протекает по территории государственного лесного фонда, необходимость размещения водохозяйственных сооружений комплексного и стратегического назначения также требует внесения изменений в лесное законодательство.

«Поэтому, норму по переводу земель в земли других категорий, связанных со строительством коммуникаций сетей инженерного и коммунального обеспечения, а также строительством и функционированием водохозяйственных сооружений, имеющих особо стратегическое значение, предусматривается закрепить в Лесном кодексе РК. Наша общая задача в рамках охраны и использования земель особо охраняемых территорий лесного фонда – достигнуть баланса между их развитием и сохранением», - отметила Ольга Булавкина. 

Законопроект содержит нормы по наделению компетенцией уполномоченного органа по разработке и утверждению правил сенокошения, разрешаемого для нужд местного населения государственного природного заповедника.

«Стоит отметить, что депутатами, в ходе рабочей группы, был внесен ряд поправок, которые охватывают концепцию законопроекта, а также направлены на дальнейшее совершенствование общественных отношений в указанной сфере», - сказала сенатор.

#Сенат

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